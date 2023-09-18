媽媽發現爸爸雖然是個書卷氣十足的書呆子，但帶領學生幹起活來卻非常肯出力，而且很認真老實，連一點知識分子的架子都沒有。見到任何人，包括工廠裡一個走路一瘸一拐，據說有輕微精神病，平時沒人理睬的工友，都會熱情地打招呼，聊上幾句。媽媽還發現爸爸對每個學生都很好，從不根據學生的家庭背景厚此薄彼，學生們對爸爸也相當佩服，都誇他不僅擅長講課，而且人品好。但真正打動媽媽心的，卻是因為一樁意外。

一天颳起大風，廠裡的輸電線被大風吹得掉了下來，線頭正好掉落在一個孩子的身上，這個孩子立刻昏死過去。高壓電線頭又掉在地面上，「哧哧」地冒著駭人的火花。別人一看，都嚇壞了。有好幾個人，趕緊躲進屋裡去，把門窗緊緊地關上。

正當大家束手無策之際，有人喊：「莫怕莫怕」，手拿一根長竹竿衝了過來。原來來人正是爸爸，他用長竹竿挑起電線頭，小心地放回到安全的位置。媽媽見狀也跑過來幫忙，他們倆在一起，先給那個孩子做人工呼吸，然後又抱著他到廠醫務室裡，挽回了他的生命。

從醫務室回來的路上，爸爸看見山坡頂巔上長有幾株碗口粗的杜鵑樹，正開著粉紅嬌豔的花朵。爸爸爬上山去，摘了一捧鮮花，遞給了媽媽，深情熾熱地凝望著她；媽媽羞澀地接了過來，心裡充滿了甜蜜和幸福。神秘的愛情之花，就這樣在兩個年輕人的心間傲然綻放。

爸爸給媽媽講述了他的身世。媽媽大吃了一驚，但經過深思熟慮後，她果斷堅定地對爸爸說：「投胎到哪裡，你一個小人家怎麼會曉得，憑什麼要你來承擔責任？你人品好，性格好，這才是我看重的。我們確定（關係）吧。」 爸爸感動地哭了起來。在二十七年的人生旅途裡，他看慣了人間的世態炎涼，嘗遍了世上的辛酸苦辣，卻很久沒聽到這樣溫暖貼心的話語。