最近在世界日報 「健康」版上看到一則報導，談不會說話的新生兒狂哭，用哭聲表達情緒，讓找不到原因的父母很犯躊躇。達人與醫生提醒，或許是因為寶寶餓了而哭，又或是寶寶要換尿布了云云。不由使我想起來，我家小弟嬰兒時做過「夜啼郎」的往事。

小弟比我小了十歲。他還在喝母奶時，有段時間，全家夜裡都熟睡時，他就哭個不停，哭得莫名其妙，怎麼哄都無濟於事。那時住房窄，鄰居相近，所以夜裡的嬰兒哭聲，不僅自己家人睡不安穩，鄰居也頗受干擾，可是母親以及鄰居七嘴八舌都說不出原因。

於是就有某個鄰居出個主意，父親就按照鄰居口述，寫幾行字在紙上，是首打油詩：「天皇皇，地皇皇，我家有個夜啼郎。過路君子讀一遍，一覺睡到大天亮。」父親寫畢讀了一遍，並解釋給母親聽，我也聽懂了。

我們住的樓房，毗鄰福寧里弄堂，弄堂有個露天的男士小便池。我母親就把那張「夜啼郎」紙條，貼在小便池的牆上，凡有男士去小解，抬頭就可以看到那張紙條，自然而然就會讀一遍那首打油詩，據說由此可以止小兒夜啼。總之，像是病急亂投醫，父母就按鄰居的意思，如此這般地搞定，希望小弟能就此不再夜啼，安穩睡眠。

可惜事與願違，小弟依舊夜夜啼哭難止。打油詩絲毫未起作用，純是上了個迷信的小當。無可奈何的母親，想起來就給小弟翻身，從上到下，看啊輕捏的，觀察他哪裡出了問題。因為找不到哪裡不舒服，抱去醫院看病，跟醫生也沒法述說病情啊。

沒想到，終於給母親找到問題了。因為母親終於發現最難發現處的耳道，小弟耳道發紅有水，像是發炎了。他既不會說話，又不可能舉起手指來指點，除了哭，毫無辦法。

母親心疼得不得了，趕快抱小弟去看了小兒急診。據醫生說，嬰兒吐奶是原因。白天小弟吃奶後，母親一般都會輕拍他的背部，使奶水入胃順暢些不打嗝；即使吐奶，也會馬上發現而給他擦乾淨。

問題出在半夜哺乳，大人小孩都瞌睡連連，餵奶後母親就會把小弟放床上睡覺。他平躺著時吐奶了，母親不會馬上發現，於是吐出的奶水順著臉龐往下流，有些奶水就流進了耳道。耳道是最不容易看見的部位，於是就引起了發炎，夜裡安靜，耳朵癢或痛，嬰兒就不停啼哭了。

之前包括我在內，我們兒時都沒有這個問題，育兒經驗豐富的母親，卻在末肚兒子（寧波家鄉語，指最小的兒子）身上，跌了一個「跟頭」，長了一個「學問」。這個學問，連我看到前述報導上，醫生也沒有提及。