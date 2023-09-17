到文革初期，掃四舊、破歪風，凡穿小褲管長褲和尖頭皮鞋的人，都被馬路上的紅衛兵攔截下來，用剪刀胡亂剪破。我們弄堂裡六號住的一個王阿姨是廣東人，有香港 親戚，平時穿戴時髦，足登尖頭皮鞋，結果被紅衛兵無情地當街剪壞，弄得很狼狽。

她跟媽媽是好友，常來我家玩，她的先生就是由媽媽幫忙介紹認識。我那時年少，也以掃四舊為樂趣，看到王阿姨來我家，就在自己的木拖板前夾上一張硬板紙剪成的尖頭皮鞋來嘲笑她，現在看實屬欠妥。

文革中停課鬧革命，有段時間我無所事事，整天閒逛。媽媽一個親戚是收購舊皮鞋的，他把弄到的一雙黃色翻毛舊皮鞋送到我家，媽媽讓我穿，以便廢物利用。我稱之為老K皮鞋，冬天穿上很保暖，但卻直板笨重，行走不便。有一次我騎自行車外出，下橋時速度加快，我一時緊張忘了剎車就跳下車來，老K皮鞋扭腳，導致我重摔一跤，以後再不敢穿它上馬路。

一九六八年我進廠當學徒，滿師後成為有正式工資的工人階級一員。男大當婚，父母急著為我找對象和約談朋友。經媽媽催促，我終於掏錢買了生平第一雙正宗牛皮鞋。

那時南京路上有家著名的「藍棠皮鞋店」，賣的是高檔皮鞋，我當然不會去那破費，只在百貨公司的鞋帽櫃挑選了一雙看上去蠻大方的平頭黑皮鞋。以後凡有親戚幫忙介紹女朋友的晚上，我就穿上剛擦過鞋油的皮鞋，走到離家十來分鐘的人民公園門口去與應約而來的「鶯鶯」見面。

可惜靠他人介紹的對象總讓人提不起神，感覺不對勁，勉強走一圈後就與人家拜拜。後來因工作關係我認識了同在一個公司系統工作的妻子，互相了解，又有共同語言，才慢慢發展為男女朋友，結為百年夫妻。看來，有沒有挺括錚亮的皮鞋，並非君子好逑的必要條件。

到美國後才知道有許多名牌鞋子動輒上百逾千，價格驚人，名副其實的是金縷鞋，飛人喬丹 牌即為其一。籃球天王喬丹本人在職業閉幕賽中穿過的一雙該名牌球鞋，日前以兩百二十萬天價在蘇富比拍賣 中成交，創下紀錄。

也難怪，若無此鞋，巨星的輕盈彈跳和空中停留恐難兌現，遑論飛人稱號，然我無力購買也不屑耗資搜羅。

有時看到小孩穿的跑鞋後跟還裝有電池，晚上會閃閃發光，實在佩服其巧妙設計。在大學同學群裡我看到了互呼「童鞋」的謔稱，不禁莞爾。但最稱奇的是，在大街上常能看到還蠻新的跑鞋，被用鞋帶連接起來拋到懸空的電線上飄蕩，對其用意百思不得其解。我單知這些球鞋都來之不易，即便是敝屣也不應輕易拋棄。