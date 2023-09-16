本人一生中穿過的鞋子不計其數，種類繁多，各有妙用，也算見證了它們不間斷的演變。

孩提時所穿大都為家庭自產布鞋，連鞋底都是祖母和母親親手縫製。原料一般是碎舊布條，整齊疊加到一定厚度後，反覆穿針引線縫納而成。其間必用套在手指上的頂針箍和尖銳的針錐等工具輔助，針線點密密麻麻，稱為百納鞋毫不為過。

祖母是個裹小腳的舊時婦女，拖著一雙所謂三寸金蓮，穿的是窄小黑色的尖頭小布 鞋。晚上她需拆下裹腳布，把一雙小腳放到木盆裡清洗，我能看到她被擠壓得變形的扭曲腳指，無法想像老人家早年如何承受此等怪異折磨。多虧有辛亥革命，我們的後人再不會看到這類畸形現象。

布鞋底自欠牢固，一個補救法就是打鞋掌，即用專門的鞋釘把橡皮塊釘在鞋底上，使之增厚耐磨。為此，父親特地買回來一個叫鐵腳的工具，就是一根鐵棒的兩頭各焊一個腳掌形鐵板。當做好的布鞋被套進其中一頭去打鞋掌時，另一頭的鐵板就在地面形成支撐。以錘擊下的鞋釘遇到鐵板塊後會蜷曲躺平，把橡皮塊連接到布鞋底，而變為貼地受磨的保護層。

小時外出穿布鞋，在家則穿布拖鞋。但一到夏天卻不同，大人小孩都穿木屐，就是腳掌形木板兩邊釘上一根橫貫的帆布條做成的木拖板，把腳套進去即可移步挪動。穿了它可直接到水龍頭下洗腳，涼快又方便。唯一問題是到處都能聽到木拖板撞地發出的咯咯聲響，宛如特殊的夏日交響樂 。

小孩間如發生爭吵或打架，木拖板可隨時脫下充當武器，如有一方被打傷，家長就會遇麻煩。木拖板在街角雜貨店就能買到，大約一元多即可買一雙簡易的。女士木拖板做工較為精緻，還塗上油漆，價格略貴。

木拖板適於在家中和弄堂裡穿，如上學或外出就需穿正規鞋子，我那時主要穿塑料鞋和所謂的解放鞋。塑料鞋又稱風涼鞋，多以再生硬塑料壓製而成，一般為黑色和褐色兩種 。它的最大優點是不怕水，水陸兩用，下雨天可兼做雨鞋。但連續不停地穿塑料鞋明顯不透氣，尤其浸水後腳趾都會泛白，這應是我後來患有腳氣病的一個根源。

解放鞋就是像解放軍 戰士穿的那種低幫圓頭球鞋，外表為草綠色，既比高幫球鞋便宜，又符合當時「全國學解放軍」的政治氛圍，我小小心靈中總以軍人為模仿榜樣。

那時家裡也有橡膠套鞋，但父母給我們買的都是價格便宜的低筒鞋，過積水塘時須小心翼翼跨越，不像高統套鞋可無所顧忌地踩水而過。橡膠套鞋一個很大缺點是容易裂開，導致雨水侵入濕腳。為延長使用壽命，父親去商店買來膠水和橡皮布丁，像正宗補鞋匠一樣以圍單護身，用銼刀先把破損處銼毛，然後塗上膠水，黏貼補丁，使套鞋可繼續出征效勞。

上中學後因為學校有正規運動場地，學生需到操場跑道去跑步和鍛鍊身體，所以解放鞋的作用倍增。我的解放鞋磨損很快，一個主因是我們每星期六放假都從郊區住宿的學校步行回家，幾個同學約好了一起跋涉，既節省乘車費用，又可學習解放軍艱苦樸素的奮鬥精神。星期天下午我又去同學家聚合，繼續充當步兵徒步回校，解放鞋底部遭受的磨礪可想而知。