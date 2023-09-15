我曾經是一名下放在偏遠山區的知青，那裡交通閉塞，文化落後但物產豐富。到達住處的第二天，我們一打開房門，只見各種高大樹木、竹子漫山遍野，點綴其中的是一片片只有半人高的灌木叢，這就是茶樹。當時還天真地想去採摘一些葉子來泡茶，村民告訴我們樹上的老茶葉是不能泡茶的，需要等到春天，樹上長出新的枝葉。

果然，一場春雨之後，這些茶樹上漸漸冒出了嫩綠的新芽，並很快地變成了小小的嫩枝，生產隊立即召開了全隊茶葉採摘和製作的動員會。第二天清早，我們和當地婦女一樣帶著乾糧和背簍，沿著隊裡的茶園採集那些已有兩三片嫩葉的枝芽。

生產隊裡的這些茶園實際上是由一些野茶樹長時間自然形成的，非常分散，每天採茶都要翻山越嶺。兩天後，我們的採茶速度明顯提高。正在這個興頭上，生產隊長來找我，讓我改去做茶。

第二天一早，我就去製茶房報到。在隊裡做茶「大把式」的指導下，我知道我們實施的是紅茶製作工藝。它包括幾個基本步驟，首先把採摘的茶葉（稱為生茶）攤晾，使之疲軟，稱為「萎凋」。然後把疲軟的生茶放到一種土製的揉茶機揉搓，形成條狀，這個步驟稱為「揉捻」。

然後我們把這些茶胚放到大稻籮裡，用潮濕的大布把它蓋好。這實際上是製作紅茶的第三個步驟，稱為「發酵」，其目的是促進茶胚所含的成分進行化學變化，是形成紅茶色、香、味品質特徵的關鍵性工序。幾個小時後，我驚訝地發現，原來放進去的深綠色的茶胚已變成了黑色，並散發著一種濃厚的氣味。

這就要進入茶葉製作的第四步，「乾燥」。就是把發酵好的紅黑色的茶胚放到一個個的簸箕裡，分別置放在一排竹子編製的罩子上，罩子的下邊是一盆盆的炭火，目的是加速水分的蒸發，使之成為最後的成品。這時候要特別小心炭火的溫度，並且要及時地翻動簸箕裡的茶胚，使之均勻受熱。如有不慎使茶葉有了焦糊味，那就前功盡棄了！

因為生茶量大，每天要分很多批次，往往同時處理四個不同的加工階段。原來安排我做茶葉時，我還以為不用翻山越嶺，可能會輕鬆些，事實是做茶不僅更忙，而且每道工序都需要精確地把握，壓力也自然大了許多。剛做幾天茶，隊長又來找我，讓我從第二天起，上午參加做茶，下午負責賣茶。這裡必須解釋一下，因為茶葉的質量每天都有不同，及時出售成品茶是很必要的。另外茶葉當時是統購物資，一律由國營的茶葉收購站來收購，是獨家壟斷，所以收購人員就有絕對的定價權。

據說常駐我們公社的那位收購人員，不苟言笑，很難有討價還價的餘地，有時候還有明顯的壓價現象。對於讓我去賣茶的任務，我感到從未有過的壓力，因為它涉及到全隊社員們的收入。我打算先去試試，不行的話再撤退。

第二天午飯後，我挑著成品茶擔走了十五里山路，到達茶葉收購站。剛進門，就見到一名中年男，我想這就是那位品茶師吧。果然他見到我，面無表情，打開我挑去的袋子，就開始不停地邊看邊聞；又抓一些放在托盤裡，仔細看、仔細聞，並抓了兩小撮茶葉放到瓶裡用熱水沖泡；又繼續觀察舒展開的茶葉，查看茶湯的色澤，又湊近去聞，還嘗茶湯的味道。

一通折騰之後，他坐了下來，思考了一會，給出了一級三等的報價。他的話音剛落，我心裡的一塊石頭落了地。在我來之前，大把式告訴我，在他看來，我們今天的茶葉介乎一級三等和四等之間，爭取賣一級三等，不行的話四等，但不能接受五等。原來我以為要有一番較量的，誰知一下就達到理想價位，大喜過望！

於是，挑擔賣茶的任務就非我莫屬了。收購員也似乎找到了知音，一改刻板和沉默，而是經常主動和我交談，熱情地介紹有關茶葉方面的知識。從他那裡得知，我們生產的紅茶是屬於著名的紅茶品牌。當地人和多數國人不喜歡喝紅茶，但它深受外國人喜愛，所以我們產的紅茶在專業茶廠精加工後，主要是出口到海外的。哇，真不可思議！這片小小的茶葉，竟然把我們如此封閉的山區連接到廣闊的世界。

在交往過程，我們最為獲益的，是他對我們茶葉存在的質量問題，在加工時如何改進，提供了許多寶貴的建議。慢慢地，我們的茶葉加工質量就有所提高，這樣我們在隨後的茶葉評級時，不是靠運氣和關係，而是靠自己產品的質量獲得較好的收入。由於在茶葉製作全過程中所經歷的艱辛和快樂，在往後人生，只要看到茶葉，特別是紅茶，心總是湧起莫名親切感。