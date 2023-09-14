記得過去打越洋電話要到電信局，發短信也要到電信局發電報，國際長途以時間計價，電報以字數計價。我是上海人，當時就到延安路近人民廣場電信大樓總局，填寫單子，由工作人員安排到大廳內電話亭撥國際長途或等候接聽。

後來，我弟弟去澳洲 雪梨自費留學，每星期都有越洋電話，為了方便起見，就和小區內公用傳呼電話打招呼。一聽到國際長途，就很激動奔向公用傳呼電話，有的是對方付費，為了省時省錢就跑得快。

當時，家裡有電話很稀奇，比如我們住的工房內，有一家是市委幹部趙啟正，家裡有電話，還每天汽車接送，我們不敢高攀。不久發現二樓居民小組長家兒子和媳婦去了日本，家裡裝了一門電話，這樣我們就在一幢樓內接聽越洋電話，就是麻煩人家來叫，還是不方便。

接著，我女兒去美國讀研，家中兩個人在國外，越洋電話更多，麻煩人家太多，真的不好意思。最後打聽下來，透過關係到電信局託人情送禮，我家也有了一門電話，可以打國際長途。

中國和美國時差正好相反，美國星期五晚上，上海正巧星期六上午，這時總有我女兒來電話，那星期六上午我什麼事也不做，等候女兒的越洋電話。女兒開始在德州 達拉斯讀研究生，我就買了一張美國地圖掛在牆上找位置；後來碩士畢業後在俄亥俄州 辛辛那提工作，我在地圖上又找位置；現在肯塔基州路易斯維爾市，我再找位置。

父母對兒女都是牽腸掛肚地思念，一有電話不來，就感到不安，吃飯不香，晚上睡覺也難以入眠。當再接到越洋報平安電話，才心裡踏實，放下心來。有時，我有急事就約定暗號，「嘟嘟嘟」鈴聲響三下就掛掉，反覆兩到三次，女兒就知道這是上海來的越洋電話，馬上接聽或叫我掛掉，她打回電。

再後來發展的「大哥大」是有身價的老闆用的，我們平民百姓用「拷機」，但「拷機」還要到路邊電話亭，用電話卡打回電不方便。用一般手機接聽電話和發短信，只能在國內，如要國際長途漫遊，價格很貴。

現在有了智能手機可以上網，有網路WiFi的地方就可以視頻對話免費，不用QQ或Skype，不用帶上電腦，方便多了，還可以收發電子郵件、拍照、看新聞和電視、地圖導航、網上購物、證券交易、查天氣時間、網上支付、打車、查詞典和翻譯等，真是應有盡有。

在我小時候真是不敢想像，像手掌大的電話可隨身帶，這是科學幻想，如今實現了。