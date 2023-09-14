三十年寫了三百篇(上)

來美國三十餘年，閒暇時最愛讀世界日報 ，先是讀豎排字版，後來讀橫排字版。讀世界日報成了我的習慣，也是莫大的精神享受。然而與大多數讀者不同，我不但讀報，還不時寫文章投稿，先是用筆寫在稿紙上投入郵筒，後來改為敲鍵盤透過電子郵箱寄出。前些日子歸攏一下，三十多年間居然發表了長長短短三百餘篇。

所有這些文章無一例外，都刊登在世界日報的「上下古今」、「家園」、「副刊」與「周刊」各版，像我這樣「從一而終」的作者，恐怕也是少見。每當為世界日報寫文章，我就感到心靈在自由飛翔，真情就會從筆端和鍵盤流淌出來，這已成為我生活的組成部分，是我抒發情感的重要方式。

中國有句古諺：「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」仔細想想還真是如此：我過去的七十七個年頭，明晰地分為四段，對應著人生的春、夏、秋、冬四季；我的許多文章，正是寫了自己人生四季的點點滴滴。

我在世界日報抒寫自己的人生春季，那是在中國度過的，占了二十二個年頭。我從天真無邪的兒童，到充滿幻想的少年，再到刻苦用功的青年。我像乾海綿般如饑似渴地汲取知識，幻想能成為科學家，探究自然奧祕，真想插上翅膀飛向藍天和宇宙。

然而生活道路並不平坦，在人生春季我經歷了荒誕不經的消滅麻雀、大煉鋼鐵和大躍進，經歷了連飯都吃不飽的三年饑荒；而文革浩劫更使得我們大學生，在人生道路上還沒起飛就被折斷了翅膀。人生春季留給我的，既有無盡的回憶，也有深深的遺憾。

我在世界日報抒寫自己的人生夏季，那也是在中國度過的，占了二十二個年頭。正當我滿懷理想準備貢獻社會時，卻遭遇文革浩劫。我被發配到偏僻村莊接受「再教育 」，一竿子插到社會最底層，親眼目睹了農村貧困的悲慘現實。人生夏季本是精力和體力最充沛的季節，我卻被蹉跎了十年寶貴的青春歲月；希望的門窗全被封閉，只留下迷茫和不堪回首。

當人生機會終於到來時，我盡了極大努力，考取文革後第一屆研究生。認真學習、工作與奉獻，前行在希望與奮進中；然而蹉跎與失望又接踵而來。在槍聲大作的那個夜晚，我的心冷到了冰點，下決心遵行先哲孔夫子教誨：「道不行，乘桴浮於海」。