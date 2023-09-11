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人生的遺憾(下)

顧華

然而好景不長，文革結束，高考恢復，七七級入學，積攢了十年的人才湧進了大學，各個出類拔萃，人才濟濟。

人家是靠自己的努力考進大學的，而我們是被推薦送進大學的，是歷史造成結果。可這些下幾屆的大學生，對我們最後一屆「工農兵學員」嗤之以鼻，我們從文革時的天之驕子變成了新時代的棄嬰。

我必須承認，工農兵大學生裡有不少人根本不適合上大學，那是文革和歷史制度引發的，我們還是希望好好學習醫學知識，做一個對社會有用的人。別人則不這麼想，把我們當作動亂時代的受益者，後兩年在學校裡，我們只有夾著尾巴做人。學了三年半終於畢業了，由於先天不足，小學和初中都是在文革期間；後天也缺失，醫學院應是五年，我們只有三年半，而且沒有學士學位。

戴著這頂「工農兵大學生」的帽子，看到周圍的家人、親戚、同學、朋友都考上了正牌的大學，心裡十分不是滋味。我自己悄悄發誓，我不比其他人笨，我一定要摘掉「工農兵」的帽子，拿到屬於我自己的學位。

畢業後我開始做醫生，但內心深處卻一直耿耿於懷。經過幾年的惡補、苦讀，我終於考上了研究院的研究生。我更加珍惜這個機會，發奮攻讀，還發明了電測中醫脈診的監測儀，使號脈標準化，有徵可依。三年後順利畢業，拿到了我的第一個學位，醫學碩士。

我還是不甘心，繼續努力考上了研究院，當了中西醫結合骨科創始人尚天裕教授的博士生。八○年代的研究生全國只有數千人，入學考試競爭激烈，不像現在研究生有數百萬，比本科生還多。讀博期間我研究保守療法治療骨折，發明了光導纖維活體觀察動物骨折癒合的機制，第一次直觀地記錄了動態的骨折修復過程。

我的畢業論文答辯，請的全是國內頂尖的骨科權威，提的問題十分尖銳，我則是有備無患，一一解答，最後全票通過，我獲得了博士學位。我的博士研究成果也獲得了當年衛生部科技進步一等獎。

取得博士學位當年，我就來到美國洛杉磯，考取了當地的醫學執照，有了自己的診所，開始了我的美國行醫生涯。三十多年過去了，在美國我在醫學院教書二十餘年，大部分時間都在我的診所裡，治病救人，懸壺濟世，我的醫術得到了認可，衣食無虞，子孫滿堂。

現在已經到了退休年齡，太太明白我的心結，常常勸我：「你什麼都沒有耽誤，拿到最高學位，成為醫生，事業有成，有沒有文憑也無所謂了。」可我心裡的欠缺仍在，因為我這輩子沒有上過高中，和取得高中畢業文憑，也沒有學士學位，雖然是時代造成的，但對我來講，依舊是遺憾終身。

醫學 骨科 退休

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