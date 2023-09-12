那年春節前夕，爸爸和我站在廣州越秀南公共汽車站，被告知最後一班開往佛岡縣的汽車只剩下一張票。我只有八歲，應該不用買票，爸爸於是買下了最後一張票。

根據廠裡規定，媽媽每四年有一次探親假，她和弟弟已經提前一星期坐車去外婆家。因為爸爸工作的原因，他和我遲一個星期才啟程。以前交通不發達，從台山去佛岡要經廣州轉車，還要花一整天才到。我小時候坐車會暈車，坐一天車後，晚上睡在外婆家的床上，感覺那個床還是車，身體還是搖搖晃晃，頭還是昏昏沉沉。

「擠什麼擠，你女兒的票呢？」驗票員硬邦邦的一句話，在嘈雜擁擠的人群中猶如一聲響雷，嚇得我把已踏上車的一隻腳縮了回去。「同志 ，我女兒只有八歲，應該不用買票。」爸爸解釋說。「誰說的？她身高已經超過一米二了。」驗票員白了我一眼。

「對不起，同志，我不知道這個情況，我們可以補票嗎？」爸爸哀求道。「不行，票已經賣光了。」「那我和她共用一個座位，可以嗎？她可以坐在我膝蓋上。」「你以為她還是小孩呀？」驗票員不耐煩了，「上還是不上？站一邊去，後面的還要上呢。」

人群中開始有點小議論。爸爸仍不放棄，「同志，你行個方便吧，這大過年的。」「不行不行，後面的上來。」驗票員看也不看我們一眼，直接接了我們後面的大叔的票。

「等等，」清脆的聲音從後面的人群中傳來，一個繫著紅絲巾的大姐姐跑上來，把手裡的票塞到驗票員手裡，「我的票給這個小妹妹。」所有人都驚呆了，包括那個面無表情的驗票員。

爸爸有點激動，「大妹子，那怎麼行？你不回家啦？」「我明天回，今天去同學家借宿。」說完，她就走了。「嘿，我給你錢。」爸爸連忙從口袋裡拿錢。「不用了，新年快樂！」那個大姐姐已經跑遠了。那條紅色的絲巾像一團火消失在人群中。

我和爸爸終於坐上了汽車。臨近歲晚，每個乘客都是趕回家過年。都說中國的春運是一次人口的大遷徙，本來座位就坐滿了人，大包小包的行李更是把整個車廂擠得水洩不通，汗味混雜著一些食物的酸辣味，瀰漫在熙熙攘攘的車廂裡。上車不久，我就覺得不舒服，胸悶、想嘔吐。爸爸知道我難受，把我的頭擱在他的肩膀上。

隔壁的阿姨看到我發青的臉，關切地說：「小妹妹暈車了吧，我這裡有驅風油。」接著，她又站起來對大家說：「大伙能不能開一下窗？這個小妹妹暈車了。」靠窗的幾個乘客都馬上站起來，把窗戶打開一條縫。冬日裡清冽的風吹了進來，一掃車廂裡混濁的空氣。

周圍幾個熱心的阿姨有的給我藥油，有的給我紙巾紙袋，還有的給我橘子，說橘子皮可以去除惡心。坐在第一排的一對夫婦堅持要給我們讓座。

說不清是藥油發揮作用，還是清新空氣、好聞的橘子皮趕走我的不適，我竟然慢慢地恢復了精神，一直到下車也沒有再暈車。

晚上睡在外婆家的床上，我發了一個夢。我夢見自己睡在一個搖籃裡，媽媽一邊輕輕地搖，一邊唱著好聽的搖籃曲。