退休 後，我由美回台陪伴年邁的雙親，好友借給我一把舊二胡讓我自娛與紓壓。首次接觸此歷史悠久之民族樂器，才知二胡是由琴頭、琴桿、琴軸、琴筒、琴皮、千斤、琴碼、弓子和琴弦組成，另加松香、弱音器、節拍器、琴盒等附属物，其藉由內外兩弦能拉出無數悅耳動聽的旋律。

我自忖待習琴稍有概念後，再去選購一把合適的二胡。在家初練琴時，我使用弱音器，笨拙的雙手一按一拉都是擾人的噪音。為奠定良好的基礎，我報名參加台北市一間社區大學的二胡班。「拜師學藝」後，才深知學二胡要花長時間勤練與堅持，無怪乎諺云：「三年琴，五年蕭，一把二胡拉斷腰。」

大哥經常由台中居處來台北家中探望雙親。有次我在練二胡課教的「小花鼓」，拉其中幾小節屢屢失敗而歎息，正在客廳修理電器的大哥對我笑說：「學樂器要能識譜哼曲，鑽研樂曲內涵，推敲每個音符，融入個人情感。」

他將家中的一隻舊竹笛找出並清理。不久，一陣宛轉悅耳的笛音揚起，大哥吹奏「小花鼓」做示範，並鼓勵我跟他合奏，我即先加緊練習獨奏，再與大哥做琴笛合奏。在班上登台演奏時獲得老師好評，琴藝的進步增強我學二胡的自信心。大哥回台中數日後，我收到他送的一把新二胡由郵遞至家（見圖），於是我擁有了人生首把二胡。

大哥雖是家中長孫和長子，但不恃寵而驕卻是友愛手足。憶當年我進入幼兒園報到的首日，是上中學的大哥牽著我去的，平日他喜歡送我一些驚喜的小確幸，如：花鳥摺紙、草編蚱蜢、炭筆人物或風景素描等。自幼我即被吹笛高手大哥吹奏的名樂熏陶，在我的人生道路上，大哥引領著我對音樂的愛好。退休後，二胡陪伴著我探索美妙的音樂世界，使我的日子在拉舊曲和學新曲中悠然度過。

民國四十五年（一九五六年），大哥宜蘭中學畢業時，適逢政府舉行文武大專聯招考試（公私立大專學校及軍事學校聯合招生），大哥被分發到海軍官校；官校畢業後，他又至海軍工程學院深造。爾後，大哥在造船廠和國防部 服務直至退役。

國台語流利、身材高大、個性隨和、幽默風趣的大哥，是侄甥們婚嫁最佳的「提親大使」人選。大哥於老年不幸罹患了帕金森氏症，他仍不忘打趣道：「我抖動的左手可替代打蛋器了！」顯現他豁達的人生觀。父母親辭世後，在無遺囑下大哥發揮眾望所歸的「共主」風範，使家人分產能在公平與和諧氣氛中順利完成，手足情深亦令親朋們羨煞。

二○一九年春自台回美後，我以為數月後能再返台與大哥相見。孰料世事無常，嚴峻新冠疫情 的橫阻，待我二○二二年秋返台時卻是參加享壽八十五歲大哥的喪禮。在追思會上，我將縷縷思念賦予琴弦，以二胡拉出大哥熟悉的旋律「化為千風」與「感恩的心」作為對他的緬懷，回憶我們曾走過的歲月。