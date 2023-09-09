自古以來，中原長期鏖戰，是兵家必爭之地，有「得中原者，得天下」之名言。宋元明爭奪天下，河南 人口大減，土地荒蕪，村落到處是斷垣殘壁，沒有炊煙。

明初政權穩定以後，由政府動員組織人口密集的地方向人口稀少的地方，有計畫進行遷移。我村是從山西洪洞縣遷移過來的，據村南頭碑樓碑文記載，明宣宗年間，有三十戶人家遷於此地。為使遷移過來的人有飲水吃，有簡易房安頓，政府先派人打了一口水井，蓋了三十所房屋，這樣才能把農民動員過來。

父親告訴我：「村裡有村史，把建村以來發生的大事記下來，村史簿放在村公所檔案櫃裡。」我父親說他不識字，沒去看過村史。我好奇，上初中後我真去看了村史簿，上面記載著不同時間村裡發生的主要事件。

我專門查了村裡三口水井的情況：第一口井是建村前明宣宗五年初開挖，年底出水。井深二十五丈，井徑六尺。水味道好，稍甜，雜質低，適合人畜飲用，地下水比較旺，能供一百四十口人和牲畜用水；當村裡戶籍增至七十五戶、人口增至二百四十人時，為保證人畜用水，於清雍正十年，村裡又請打井隊在村東頭開挖了第二口井，井徑和第一口井一樣，地勢低，井深十八丈，水量和水質和第一口井接近。

當村裡戶籍增至一百二十戶、人口增至四百二十人時，村裡決定打第三口井。第三口井選址在村南面，於民國二十九年開挖。村長請了一位有打井經驗的師傅做指導，組織全村勞動力挖井，經一年零兩個月挖好了第三口井。第三口井深二十五丈，井徑和前兩口井相同，水量稍小，但水質和前兩口井一樣。開挖第三口井時，我都記事了，我父親、我大哥、二哥都參加了挖井，我多次給他們送水送飯。

「吃水不忘打井人」，兒時就知道，可是挖掘一口百十多米深、直徑近兩米的水井究竟有多困難，很多人不知。那時，沒有挖土機械，全靠人力。我去看挖第三口水井，老鄉用的工具就是鎬、橛頭和鐵鍬，把土運上來，就是靠人力用絞盤把一筐筐土絞上來。

我粗略估算了一下，一口井大約有三千多立方米的土，要把這麼大量的土一鎬一鍬挖出來，一筐一筐運上來，真是要愚公移山。而且在往下挖的過程中，井壁會滲水，有塌方，有流沙，特別是在接近井底時，瞬間會湧出大量的水，如果措施跟不上，就會有生命危險……。自那時起，我才理解「吃水不忘打井人」真正的含義。