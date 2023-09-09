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長子上華郵

金慶松

家中的牆上掛著一張泛黃的剪報，是華盛頓郵報二○○五年四月二十八日刊載的一篇關於圍棋的報導（見圖）。熱愛圍棋的我，落腳圍棋沙漠的美國，圍棋相關的芝麻小事都不會放過，何況是親身經歷的圍棋活動躍上美國的主流報紙。

那是華府著名的櫻花節（Cherry Blossom Festival），舉行了為期兩周的活動，其中的街道展覽會（Sakura Matsuri）是一項戶外慶典，星期六上午十一點至下午六點，封鎖了華府第十二街及賓夕法尼亞街以為專用，活動種類繁多，圍棋是其中一攤位。本地的圍棋愛好者在熱心的圍棋志工阮約翰（John Goon）的帶領下，十餘人到場協助推廣圍棋，我與十歲的長子、九歲的次子興奮地前往參與盛會，並擔任圍棋志工。

是日風和日麗，滿街人潮洶湧，我們的圍棋攤子也是人來人往、絡繹不絕。活動後，華盛頓郵報兒童版下方刊載出一則占了三分之二版面的新聞報導，還有兩張相片及黑白棋子的插圖，報導首段寫著：「來自維吉尼亞州大瀑布市十歲大的金其一，是以傳統的方式迷上有四千年歷史的圍棋，他的爸爸教他在木製的棋盤上下棋。現在，其一和他的弟弟每周一次到棋社玩此源自亞洲的策略棋，在家中，常在有七十年歷史的棋盤上手談。」

報導寫出當天的活動盛況、參與者對圍棋的看法，以及圍棋的歷史、文化及哲理，還有阮約翰所言：「與侵略、貪婪相比，圍棋更注重耐心與平衡。」也提及美國小孩接觸圍棋，是以較現代的方式開始的，例如，從網路上購得的日本漫畫雜誌、影片「棋靈王」學得圍棋。

當時次子也讀了這份報紙，他問怎麼沒有提到他？我回道：「有啊，也有提到我呀。報導中『他的弟弟』就是你，『他的爸爸』就是我呀。」現在長子仍然在下圍棋，次子早已不下了，不知是否跟這篇報導有關？

華盛頓郵報 華府 維吉尼亞州

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