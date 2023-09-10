已經步入退休 年齡，在中美兩地行醫四十餘年，回想起來這輩子生活在中美各半，而在國內上學的經歷，至今仍然覺得十分欠缺和遺憾。

我從小生長在北京 ，父母都是北大醫院的醫生。一九六三年我要上小學了，父母夏天給我在家裡惡補算數、語文和拼音，兩個月下來我居然不負父母的期盼，考上了北京第一實驗小學。按現在的說法，那是很難進的重點學校。

當年實驗小學隔壁就是師大附中，小學和中學加在一起稱為「十年一貫制」，也就是傳統的小學六年，初中三年，高中三年，在實驗小學和師大附中十年就可以完成。入學後才知道，同學裡絕大部分都是高幹子女，包括國家級領導人，至於他們是否也是考進來的，不得而知，像我這樣的草民子弟寥寥無幾。小學三年級文革開始了，高幹子女們開始還很張揚，後來因為父母被打倒，也就不來學校了。混到五年級，稀裡糊塗地就畢業了。文革把一切都改變了，從小學升初中要「就近入學」，我就不能去師大附中了，去了就在我家對面的四十三中學，也再也不去想「十年一貫制」啦。

三年的初中都是在文革中度過的，毛選背得滾瓜爛熟，上學大部分時間是參加「政治運動」；數理化課程都上過，不過是「蜻蜓點水」，只知其然而不知其所以然，下課以後就都還給老師了。

三年的初中很快就過去了，一九七一年正值上山下鄉熱火朝天的時期，我因為是老大，出身又不好，雖然學習成績很好，也輪不到我上高中或分派工作，只有下鄉插隊。當年十五歲，三十多人的初中班裡，只有四個根紅苗正的被「推薦」上高中。

記得一個L同學後來高中畢業後分派到菜市場水產部工作，同學見到他在賣帶魚，三毛八分一斤，問他兩斤多少錢？L同學一邊打著算盤一邊念著珠算口訣：「八勒八，八勒八，二八一毛四。」回答說兩斤七毛四。再問他三斤多少錢，L同學想了想，一笑說：「你給一塊錢吧。」

下鄉插隊的二十八個同學中，我因為小學只上了五年，年齡最小，被分派伙房幫廚，每天要開灶生火，洗菜打雜。挑水是一大考驗，水井離伙房大概兩百米，伙房裡有一個大水缸，可以裝八擔水，供所有知青飲用和洗漱。一條扁擔，兩個大水桶，裝滿水後特別沉，一開始只能挑多半桶，幾個星期後就可以挑滿桶啦。早上大家洗漱完後，水缸就見底了，我就要挑八擔水把水缸續滿；晚上收工後大家要清洗，我還要再挑八擔水填滿水缸，準備明天早上用。

農村插隊的生活把我身體變得很強壯，但那些寶貴的青春歲月，就這樣慢慢流失著，被時間吞噬著。我們這一代人完全被蒙在鼓裡，對外邊的世界渾然不知，心裡想的是世界上三分之二的人都生活在「水深火熱」之中，只想著自己踏踏實實地幹活，表現好就可以回城工作。

兩年後，我還真的被選中第一批進機械廠當工人，學的是鏜工，每天工作八小時，有固定的工資收入，飯菜裡經常可以吃到肉了。學徒工是三年，工資比較低，三年後出師成為一級工，工資可以加倍。我工作十分努力，任勞任怨，埋頭苦幹。

就在我還有幾個月就完成學徒工的時候，我被工友推薦上大學了，即所謂的「工農兵大學生」。父母知道後異常高興，他們一直認為上學年齡的孩子務農、做工，無疑是浪費青春。我因為沒有完成三年學徒，所有上學不能帶工資，要自費。父母則是毫無異議，只要你能上學，我們會全力支持你。

在廣州的醫學 院裡，我真的是如魚得水，利用各種機會沉浸在醫學的海洋裡，努力吸融著醫學知識，拚盡全力想把失去的十年補回來，內心深處得到了補償。