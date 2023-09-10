當我長大了，有力氣能挑動兩桶水時，我常和大哥、二哥到這三口井打水，村裡人多，打水都得排隊。因為水井很深，井繩是麻繩，繩粗約四十五毫米，井繩一頭拴一木水桶，打水時必須有兩個人，一人雙手抓緊轆轤把，用力一高一低地轉動，一人坐對面用力拽井繩，使空桶往下去，盛滿水的桶往上來。當盛滿水桶剛離開井水面時，滿水桶和井繩是最沉的時候，兩人要用全身力氣轉動轆轤把和往下拽井繩。隨著水桶上升和空桶下降，越來越省力，當兩桶相遇以後，只需用很少的力就可以了。

三口水井是全村的命脈，在三口井井台都建了一個小屋，村裡稱為小龍王廟，供有龍王像，小屋裡掛有一塊木板，把打水、安全和愛井公約寫在上面，要村民遵守。井水是生命水，嚴禁往井裡扔雜物和防自殺者投井。為此公約規定，晚上無人打水時，要把井蓋蓋好和鎖住。每年過重要節日人們都要去拜龍王，擺供品，燒香，我們小孩子每逢過年都要去給龍王磕頭，拜龍王保佑井水旺旺。

井水是滋養全村幾百口人和牲畜的唯一水源，為此公約規定：「每三年要歇井一次。」所謂「歇井」就是停止打水，對三口水井輪流進行檢修。檢查井繩、井壁是否完好，派人下井底清理泥沙和塌方的土，以及為預防塌方所需要的加固等。前兩口水井已使用幾百年了，還保證一定出水量，全靠定期維修。我父親挖過井和下井底檢修過井，他體會很深，常給我們講：「要遵守公約，倍加愛護井，井是我們的命。」

我對家鄉的井感情很深，我們村位於邙山，周圍沒有任何河流，村民老怕井水枯竭。離開家以後，在寫信中還常問井水情況，每次我回家都要到井台去看看井，摸摸轆轤把和井繩，去拜拜小龍王。看到後生們和我小時候一樣在排隊打水，這告訴我，老井不老，仍在滋養村民繁衍生息。

一九八九年我回老家看望父親，我問起村裡三口水井的情況，他告訴我三口水井已完成使命，於去年被機井所代替，在村裡北、東、西、南各打了一口機井供全村用水，村民到機井旁水池去挑水省力多了。公元二○○五年，我再回家時，看到自來水管把水輸送到各家各戶，徹底結束了農民遠距離取水的歷史。

父親還告訴我：一九八八年中秋節，當機井代替水井時，村裡為表示對三口水井的感恩，舉行了隆重的告別儀式，請村裡最年長者講三口水井幾百年來滋養村民人丁興旺，由七十幾口人發展到四百多口人，在今天使 用機井時，要牢記祖先留給我們三口水井的功績。儀式後，村委會組織村民挖土把三口井填平，還豎了一塊硬木板，刻上此井的使用時間，並把小龍王像放在木板。

我聽了父親的敘述，很感動，我和村民一樣懷念家鄉的三口水井。