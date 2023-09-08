曾幾何時，「儂吃過了伐」是滬上人們照面後，相互致意的最大眾化問候，幾適用於任何場合。記得六○年代末我進廠當工人，與同事在廁所裡邂逅，對方微笑著致意，蹦出的正是這「相逢開口問」的客套。如今思之只覺啼笑皆非，當時卻如實反映了困境下國人愈加推崇「民以食為天」的簡樸道理。不然，滬語中怎會有如此眾多與吃相關的詞語，比如吃香、吃癟、吃價、吃酸、吃得開、吃不准、吃豆腐等等。

在工廠食堂就餐，必先用鈔票和糧票到後勤組買來飯票，其中居然還有半兩一張的。如我般輕體力人員每月定量三十五斤，每天耗量應在一斤左右。但我每頓需食四兩腹中方有充實感，糧票不夠用，只能向胃口略小的母親和姊妹求援，反正我絕不可能使用半兩糧票。

但我總能聽到排在前面的女青年告訴窗口的食堂大師傅：「我添半兩飯」，也許她們是單缺半兩而已，也許只為保持苗條，但買飯又非秤金條，何須如此精準？半兩的飯票倘能保留至今，當為稀有收藏品。

還有個奇事，是當時常聽食堂師傅提到「出飯量」的說法，它衡量的是同樣分量的米粒所能燒出的熟飯數量，水放愈多則「出飯量」愈高，但水若過多飯就凝聚不起。因此，大米因「出飯量」低而不被看好，粗糙的秈米卻因漲性好而成為「出飯量」高的理想米種。其實那年月大米短缺，每戶每月只能配給供應幾斤。

不單大米，連秈米的供應也受到限制，居民須搭買指定數量的麵粉，甚至還有玉米粉和高粱粉。

北方人稱玉米粉為棒子麵，它粒頭粗糙，製成麵食一旦冷下來就變得堅硬無比，難以咀嚼。高粱粉則不然，它的麵團不僅具淡粉紅的悅目色澤，而且吃在嘴裡柔軟滑膩，如沾點白糖吃就更有滋味。我那時很喜歡吃高粱粉麵食，覺得是不錯的甜品。奇怪的是，來美後常能吃到摻和了玉米粉的墨西哥 脆片，而高粱粉做的食品卻鮮有看到，倒讓我有悵然若失之感。

祖母在世時與我們住一起，她腸胃欠佳，需多吃麵食，我們幾個小孩就奉命於早上到成都路口一家名為躍進食堂的餐飲店，為她購買大餅油條。每人限買一副大餅油條，而且須搭買一碗稀粥，加起來為一毛錢。我們只能坐在店堂裡把稀粥喝了，然後把大餅油條夾在手裡帶回家給祖母享用。

食品店櫥窗裡擺放的各色誘人糕餅，都要憑糕點券才能買，每家每月就發那麼幾張，顯得十分緊俏。我們總把糕點券省下來，然後到食品店買一種表皮烤成褐色的甜糕回來交給祖母，她再放入大口瓶，胃不適時可慢慢吃。由於這種甜糕形狀像捏出來的動物爪子，故被稱做老虎腳爪。祖母有時會賞一小塊給我吃，咬下去鬆軟又甜蜜，其味難忘。

領袖毛主席曾寫過「自己動手，豐衣足食」的條幅，算是激勵延安軍民開荒種地補充給養的鼓動口號。可惜在那三年艱苦時期，豐衣足食對老百姓來說幾同天方夜譚，只能在夢中追求。後來形勢雖有好轉，但物資供應仍跟不上需求，各種票證繼續盛行，藉以強制管控需求。

那時的糧票不僅有上海市的，還有可在各地同時通用的全國糧票，其身價自然比地方糧票要高，只在需要去外地出差或探親等情況下，才能憑證明去糧管所換到一些。我的舅舅因在山東教書，來滬探親就能換到些全國糧票，媽媽拿到後盡可能把它們節省下來，以備不時之需。

一直到恢復高考後上大學，定糧制仍未取消，一般人還是不敢放開肚皮吃飽。學校食堂的早餐只供應饅頭和稀粥，再加兩份醬菜，根本沒有奶油雞蛋 之類富有高蛋白和油水的食物。結果每當上午第四節課結束，肚子早已餓得咕咕叫，只好忙不迭地騎車趕到飯堂買午餐吃。難怪其時「儂吃過了伐」仍是熟人間的常用問候，彰顯人們對最起碼的溫飽狀態的天然渴求。

吾等經過三年災害的過來人可算是窮怕者，至今不肯輕易浪費絲毫有用之物，尤其糧食，吃過的菜盤必成「光盤」才肯撒手。鄧小平放手改革開放後，政府才真正以民生為本，帶領人民走上以經濟發展為主旨的康莊大道，億萬人民走上富裕之途，曾經不可或缺的各種票證終被棄之如敝履。

如今人們不必再擔心忍饑挨餓，許多家長的擔憂反倒是生怕小孩沾上肥胖 症，真是此一時彼一時。

「儂吃過了伐」的老調招呼終成絕響，代之而起的是「儂好」的簡單自然寒暄，何其幸哉。