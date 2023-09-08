一九六九年九月，作者駕御「一號」在犁地。

大學畢業時，被進駐大專院校的「工宣隊」分配到湖北的軍墾農場。不久春耕在即，四頭碩壯的水牛來到我們四分隊，不知何故，我竟從一百八十多人中被點名當了牛倌。甭說當時心裡還滿高興的，你想，牽著牛走過田埂，來到遍地綠茵的山坡，沐浴在春風陽光中……，有多暇逸！

清晨還未出門就有點莫名的興奮，想起了「小放牛」，但我缺支牧笛，趕快往褲兜中塞進了口琴。走到牛棚犯了愁，四頭牛怎麼牽？轉眼有了辦法，右手牽上最強碩的「一號」牛，左手另挽串聯的三頭，沿著便道向後山坡走去。

初升的陽光透過小樹林的嫩葉撒向路面，帶有淡淡青草味的微風撲面而來。約莫兩、三里路，到了坡上長滿新草的開闊地。將牛繩互結，以防走散。看著牛兒們舌捲嫩草，我便跨在「一號」背上，拿出口琴悠閒自得地吹將起來。

「一號」碩壯，脾氣也大。凡見老鄉的牛，牠便二話不說頂將過去，這一帶的牛都怕牠，怪不得起名「一號」。數次與其他牛隻狹路相逢總有一鬥，每每牠占上風，我牽著牠都有點傲視群雄的感覺。

但是一次犁地，「一號」把我惹火了。為了消極怠工，不願在犁溝中直行，時不時將後腿跨出繩纜，讓我無法扶犁前進。我大喝一聲「哇」（停止的口令）然後取下牛軛，將牠牽到路旁，將牛繩繫在樹幹上，一邊罵：「看你再偷懶！」一邊用樹枝抽牠，牠竟任抽不動。

不久突然掙脫牛繩跳進一旁的水塘，我拿著穿鼻而過的木丫杈及牛繩一籌莫展，擔心牛鼻被拉豁，以後如何牽牠？今日可闖禍了！沒有辦法，最後只好用泥塊擲其上岸，提心吊膽地走過去，生怕牠逃逸就難辦了。

奇怪的是牠竟站在岸邊一動也不動，我輕撫其鼻細察，還好沒有受傷。心中的一塊石頭落地，小心翼翼地將木丫杈穿入牛鼻，再牽牠去犁地，竟再不調皮搗蛋。當天犁地的任務完成得特別輕鬆，看來「一號」竟能理解我的心情。

一天放工回營地，我跨在牛背上，一顛一顛地頗有以牛作馬的自得其樂。不料「一號」見到前方人群，不知怎地竟奔跑起來。開始我還頗為得意，騎在這龐然大物上威風凜凜地馳過人群；但馬上感覺不對勁，再快些我將被顛下背去了，這時才狼狽地緊緊伏在牛背上，竟忘了喊停止的口令。多虧牛棚很近了，「一號」放慢了步伐，我狂跳的心才慢慢平靜下來。

不久，上級撥來一部手扶拖拉機，說大學生有農機學院的畢業生，便分配到我們分隊，四頭水牛歸還營部。牽走「一號」那天早晨，我特地和牠再次去那長滿青草的坡地，看著「一號」安靜地吃草，我依在牠的身軀旁拿出口琴，卻沒了吹奏的興致。