牛是通人性的。第二天我去放牛，奧利突然撒開蹄子，在泥濘的機耕路上歡快地奔跑起來。奔跑的時候，牠的背部波浪般起伏著，像一頭年輕健康的水牛那樣，畫出輕盈的運動曲線。爸爸說，今天這頭牛發神經了，並大聲喝斥牠：「畜生，踩到菜園就宰了你。」爺爺說，牠知道我們家嫌棄牠老了不中用，要賣牠，所以，牠在做樣子給我們看。牠想告訴咱，牠身體好得呢。

爸爸跑去牽住牛繩，把氣喘吁吁的奧利交給我。奧利安靜下來，拉著我去長滿青草的大坑水岸。奧利最喜歡吃荻草，荻草葉緣長滿鋒利的齒狀尖刺，稍有不慎，人的手掌就會被割出大口子，鮮血直流。據說，魯班就是被荻草割破了手，才發明鋸子的。不過荻草對奧利來說，簡直就是鬆軟的可口麵包，牠津津有味地咀嚼荻草的時候，特別享受，荻草絲毫傷不了牠。

奧利不孤獨，除了我，牠還有好多「朋友」。奧利吃草的時候，總有一隻小鳥飛到牠的牛角上，跳到額頭來，啄牠眼瞼的寄生蟲。此時，奧利會微閉雙目，一動不動，讓小鳥幫牠清理。牛背鷺也願意跟奧利形影不離，有時一隻，有時好幾隻，眾星捧月般簇擁著奧利。牠們啄食牠身上的牛蠅。

歲月不饒人，同樣也饒不過牛。我去縣城讀書後，一次周末回家，爸爸說，奧利腿不聽使喚，犁田時跌斷了腳，恐怕再也站不起來。我跑到牛棚去看，只見奧利俯臥在稻草裡，身邊滿是臭烘烘的牛屎。奧利看見我，掙扎著想站起來，可無濟於事。奶奶餵牠米吃，牠的破嘴把米粒漏了一地。我走過去，緊緊抱住蒼老的牛頭，奧利大哥滾燙的眼淚，滴落在我手背上。我們都明白，見一面是一面了。

我去縣城讀書兩天後，爸爸請老五叔把奧利殺了，我是後來才知道的。殺奧利的時候，村裡所有的土狗都在叫，叫得人心惶惶，雞犬不寧。據說，那個牛血，足足有兩桶，牛棚地上的乾稻草全都染得通紅通紅，像一地的紫雲英花。我想，奧利大哥一輩子都在開滿紫雲英花的水田裡勞作，臨終是化作了紫雲英花。