「過來，叔問你，你家幾口人？」小時候，老五叔這樣考我，我總是說：「五口。」「怎麼又五口呢？你爺爺、你奶奶、你爸和你，不是四口嗎？」老五叔扳著我的指頭，一一數給我看。「就是五口。」我固執地說。老五叔搖搖頭，罵我：「笨蛋，柴刀打屁股的料。」

老五叔不知道的是，我把奧利大哥也算作我的家庭成員。奧利大哥是頭水牛，體格巨大，年齡也大，連爺爺都忘記牠準確歲數了。父母離婚得早，我沒有兄弟姊妹，許多日子，與我朝夕相伴的是家裡這頭老牛。孩子王命令村裡的孩子都不要跟我玩，老牛是我唯一的朋友。那時候正在看一部叫「肥牛牛布斯」的動畫片，我喜歡裡面那頭叫奧利的牛，所以，把我家的水牛也稱作「奧利」。

農村孩子放學、放假是要幫家裡幹農活的，周末和寒暑假，家裡就把放牛的任務交給我；與其說是我放牛，不如說是牛放我，哪裡草鮮嫩，奧利比我清楚。出門的時候，我只需趴在奧利背上，閉上眼睛，任牠走，走哪是哪，奧利從不會走錯。太陽升高了，草葉曬熱了，奧利舌頭怕燙，就拉著我回家。奧利很乖，回家的時候，走到我面前，低下頭，讓我踩著牠的脖子爬上去。

奧利年老體弱，一家人都心疼牠，爸爸減少了幫別人犁田的畝數，一天能犁的田，做兩天犁。犁田時，爸爸那高高舉起的竹椏，總是輕輕地落在牠身上。春天，奧利犁田，腳上濺起的泥漿，經常灑在我臉上。牠邊犁田邊吃著田裡的紫雲英，紫雲英花瓣黏在牠老臉上，使牠看起來非常滑稽可笑。

奧利勞作顯得越來越力不從心，農閒的夏天，再多豐美的水草也養不壯牠的身體。到了冬天，奧利瘦不拉幾的皮肉掛在嶙峋的骨架上，真使人擔心牠能否熬得過這個冬天。

我小學升初中那年，爺爺奶奶雙雙生病，臥床不起，所有重擔都壓在爸爸身上。一天我放牛回來，爸爸領著幾個陌生人去看奧利。當時奧利愜意地浸泡在水潭，只露著牛頭，尾巴上被我捆扎著的一束滿山紅沉在水底。陌生人朝水潭扔石，將奧利驅趕到岸邊。

「三百五。」一個陌生人伸出手指頭，對爸爸說。原來，爸爸是跟陌生人商量把奧利給賣了。之前也有幾波人來看過，都是屠宰場做牛肉生意，與爺爺和爸爸談價，總談不攏。其實，家裡人誰都不捨得賣奧利，跟牠都有感情。不過，看得出來，這次爸爸有些心動了，他用目光詢問爺爺。爺爺拄一根水竹竿，顫巍巍地走來，看了看，欲言又止。

「我不讀書了。」我大聲喊：「不要把奧利大哥賣掉。我讀書成績又不好，不讀書了。」最終，爸爸手下留情，還是沒把奧利賣掉。