一九九五年春季，我在單位附近的菜市場買菜，忽然看到林老師。二十年前我當下鄉知青時，由於當時教師奇缺，我被公社教委抽調到一所完小（小學初中都有）教書。在校長安排下，最初我分別教一年級音樂、四年級政治、五年級算術和初三化學（那時沒有六年級）。後來看我寫的文章還經常在縣廣播站播放，就調我教初一語文兼班主任，順帶初一體育和初二歷史，初三化學還是我教。實際上，我成了初中教師。

我當時住在一間宿舍兼辦公室，那間宿舍有兩張床，可當地教師沒人敢住，後來聽說好像晚上經常鬧「鬼」，只有林老師堅持陪我住。林老師初中畢業，教小學體育，比我小三歲。他性格直爽，敢說敢做，說話聲音洪亮。據我觀察，從校領導到老師，似乎都瞧不起他。可我與他交往甚好，我們晚上敢說私下話，敢在字典中找不該找的字，然後大笑。

見學校食堂的菜太差，他經常在家裡帶一些鹹魚鹹肉給我吃。我通常周六下午回公社衛生所父母宿舍住一晚上，周日下午再往七、八里路外的學校趕。記得一次準備回家時，林老師捲著褲腳，額頭上有汗珠，我問是怎麼回事？他從身上背簍中，拿出一條約兩斤重的鰱魚交給我說：「這是剛從家魚塘偷捕的，拿回家燒著吃！」說著，他樂呵呵笑個不停。

近二十年後，我們在菜市場相遇。寒暄中，我說自己就在附近一家醫院工作，希望他有空來家裡玩，並說出了我家具體住在哪間宿舍。他左手臂戴著一個紅袖章，是市場管理員。

後來我想到了，林老師的父親曾是城關派出所一名戶警，經常來醫院公幹，我還記得傍晚他牽著一條大狼狗在街上巡邏。看在父親的面子上，林老師可能才當上管理員的。林老師的性格，也適合搞公共場所管理，比如：捉拿偷賣青蛙肉的，處理不講道理占道經營的，處罰不交管理費的，他有一定的「威風」和手段。

買回菜不到半個小時，林老師忽急急忙忙來到我家。他從一個袋子裡拿出一串青蛙肉，神神祕祕告訴我：「剛沒收的，吃起來味道很鮮美，要保密。」我請他坐坐、喝杯茶，他搖搖頭說：「今天不行，菜市場看不到我，工商所要扣我工資。」說著，他轉身就小跑似走了。林老師走後我想到了，工商沒收的不少青蛙肉，還有獵殺的野雞、獐子等，是留著自己吃呢，還是挖坑埋掉？

看到青蛙肉，我是有點激動的，我知道青蛙肉比雞肉還鮮美。只要有人管，青蛙就能安然無恙，每天盡職盡責抓莊稼的害蟲。還是小孩時，當地村民經常拿青蛙肉到衛生所賣

晚上，我也經常看到農民捕捉青蛙；他們用手電筒光照射青蛙，該死可憐的青蛙一動不動，然後被擒拿放蛇皮袋裡，或被一闊竹板拍昏後捉起來放蛇皮袋裡，一晚上逮十幾隻「小菜一碟。」那個生產隊，捉青蛙高手是一個叫漢龍的大哥哥，他每次都能收穫十幾斤。見抓的差不多了，漢龍在公路旁將青蛙一個個摔死，然後剝皮。那年代「海闊天高」，公社和生產隊都沒有人管。

林老師曾帶愛人來醫院看病，我請了最好的醫生。在我家休息喝茶時，我發現林老師愛人比他小不少，說話一點不溫柔而執拗、一臉驕橫，對林老師似乎不好。後來聽學生說，她和林老師天天吵嘴，經常摔東西，最終彼此離婚了。

又過了幾年，林老師找到一位漂亮姑娘，姑娘雖一身病，可兩人感情不錯。不幸的是，那年輕人「紅顏薄命」患病去世了。林老師眼睛哭腫了從此一蹶不振，再也聽不到他的大嗓音，再也看不到他助人為樂。

不久查出患了癌症 晚期，因沒大筆現金住院治療，不久就死了。我算了一下，林老師逝世時五十歲還不到，正是壯年創業時期。真是可惜了，我十分懷念他。