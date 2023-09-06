第一年在溪口大學就讀的下學期，室友的家人在鄰城天堂鎭（Paradise）準備開餐館，一切就緒後，因為家人中除了祖父會英文之外，祖母、父母親都不懂，弟妹還小，急需她回去幫忙主持。 餐館後面有個小套房，她提議我跟她一起搬到天堂鎭，我們可以住在小套房，搭便車去學校，回家後到餐館打工，我窮留學生 食住行的問題都可以解決，是求之不得的機會，便搬到天堂鎮去了。

天堂鎭離加州 首府沙加緬度約九十哩，從一八七七年淘金潮的時代開始發展，因與掘金歷史息息相關，相傳下來鎮上每年四月有一個慶祝活動，叫做「金塊大遊行」，用來慶祝紀念昔年的淘金歷史。

話說那年愛護我的大姊和姊夫遠道從舊金山 來天堂鎮，要看清楚我的新環境及適應情況。他們不知道那天碰巧是「金塊遊行日」，但很高興有熱鬧可看，於是我們都站在餐館外面的路邊，跟著人群等待看遊行。這時街道兩旁都站滿了人，長而精采的遊行開始，各式各樣的花車，不同的樂隊、馬隊、篷車、淘金者、警長、牛仔、酒徒、酒吧女郎、學生等源源不竭而來，令人眼花撩亂看得開心。

隊伍經過我們面前時，有一輛花車拖著一個疏鬆的大木籠車，裡面已有三個年輕美女站著；花車四周有扮成野人的男士們走著保護木籠車，他們赤著上身，穿著短褲再加用大布條包著腰圍，手上揮舞著短而大的木棍，在旁邊走來走去張望尋找美女。

忽然一個野人跑到大姊面前，拉著她手帶她到停著的花車，打開籠門，要她進去。大姊是非常膽小的人，一時不知所措，只好向在旁邊哈哈大笑的姊夫傳送求救眼神，姊夫當然馬上跟著這花車一起遊行，直到終點才帶大姊回來。

大姊起初的害怕後來變為開心的享受，她說那些野人們在遊行結束時，不斷向她們道謝和讚賞她們的美貌，這個插曲讓大姊和我們都覺得好有趣，「金塊遊行日」便成為記憶中溫馨的一頁。

大姊回天家已多年，但那一天她被野人拉上車時的緊張表情，跟看到姊夫尾隨時的放鬆，大家事後的盡興開懷談笑，都鮮明地永存心頭，恆久思念。親愛的姊姊，好想你，好愛你！