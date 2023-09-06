我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

金塊遊行日

巫嘉清

第一年在溪口大學就讀的下學期，室友的家人在鄰城天堂鎭（Paradise）準備開餐館，一切就緒後，因為家人中除了祖父會英文之外，祖母、父母親都不懂，弟妹還小，急需她回去幫忙主持。 餐館後面有個小套房，她提議我跟她一起搬到天堂鎭，我們可以住在小套房，搭便車去學校，回家後到餐館打工，我窮留學生食住行的問題都可以解決，是求之不得的機會，便搬到天堂鎮去了。

天堂鎭離加州首府沙加緬度約九十哩，從一八七七年淘金潮的時代開始發展，因與掘金歷史息息相關，相傳下來鎮上每年四月有一個慶祝活動，叫做「金塊大遊行」，用來慶祝紀念昔年的淘金歷史。

話說那年愛護我的大姊和姊夫遠道從舊金山來天堂鎮，要看清楚我的新環境及適應情況。他們不知道那天碰巧是「金塊遊行日」，但很高興有熱鬧可看，於是我們都站在餐館外面的路邊，跟著人群等待看遊行。這時街道兩旁都站滿了人，長而精采的遊行開始，各式各樣的花車，不同的樂隊、馬隊、篷車、淘金者、警長、牛仔、酒徒、酒吧女郎、學生等源源不竭而來，令人眼花撩亂看得開心。

隊伍經過我們面前時，有一輛花車拖著一個疏鬆的大木籠車，裡面已有三個年輕美女站著；花車四周有扮成野人的男士們走著保護木籠車，他們赤著上身，穿著短褲再加用大布條包著腰圍，手上揮舞著短而大的木棍，在旁邊走來走去張望尋找美女。

忽然一個野人跑到大姊面前，拉著她手帶她到停著的花車，打開籠門，要她進去。大姊是非常膽小的人，一時不知所措，只好向在旁邊哈哈大笑的姊夫傳送求救眼神，姊夫當然馬上跟著這花車一起遊行，直到終點才帶大姊回來。

大姊起初的害怕後來變為開心的享受，她說那些野人們在遊行結束時，不斷向她們道謝和讚賞她們的美貌，這個插曲讓大姊和我們都覺得好有趣，「金塊遊行日」便成為記憶中溫馨的一頁。

大姊回天家已多年，但那一天她被野人拉上車時的緊張表情，跟看到姊夫尾隨時的放鬆，大家事後的盡興開懷談笑，都鮮明地永存心頭，恆久思念。親愛的姊姊，好想你，好愛你！

加州 舊金山 留學生

上一則

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

下一則

家有阿富汗難民房客

延伸閱讀

中元祭放水燈遊行 基隆有如不夜城

中元祭放水燈遊行 基隆有如不夜城
數千人華府紀念「金恩夢」…夢想尚未實現

數千人華府紀念「金恩夢」…夢想尚未實現
波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案 多人受傷

波士頓遊行、MLB芝加哥白襪主場爆槍擊案 多人受傷
至少7人受傷 波士頓遊行驚爆槍響

至少7人受傷 波士頓遊行驚爆槍響

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
旅美物理學者袁家騮和吳健雄夫婦1983年返台參加「原子與分子科學研討會」。（本報系資料照片）

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

2023-09-01 02:02
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

2023-09-01 02:50
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10
唐懷瑟在維納斯堡。作者不詳。（取自維基共享資源）

愛情與肉慾的抉擇

2023-08-31 02:02
巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭