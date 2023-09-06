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金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

睡在我上鋪的女孩(下)

竹心

春來自山東，是一個寡言少語的女孩。記得有一次外出，乘坐的公共汽車陡然一停，旁邊的一個中年女人踩了春的腳，痛得春叫了起來。中年婦女非但沒有道歉，反而責怪春大驚小怪，嚇到了自己。春非常氣憤，嘴唇哆嗦說不出話來，而那個女人一直喋喋不休地教訓春太過嬌氣。

春氣得憋紅了臉，一拳打在女人的肩膀上。女人吃了一驚，大聲嚷嚷，春不說話，握緊拳頭，怒目相向。女人有點害怕，終於閉嘴。我們也大吃一驚，平日裡和善忍讓溫和大度的春，竟然主動出拳。春說她從小嘴笨，不會吵架，一生氣，就更張不開口，所以氣急了便會動手。

進入大二後，女孩子們紛紛談起了戀愛，春與我們班裡的學霸墜入愛河。戀愛中的春開始變得小女人起來，臉上終日漾著笑意，說話的語氣柔和嬌嗲許多。我們嬉笑著調侃春，春漲紅了臉惱羞地和我們打鬧。

一日午後，春終於放下了英文，捧起了勃朗寧夫人的十四行愛情詩。花季少女，無憂無慮，戀愛中的女孩，整個世界都沁潤愛情的芳香。自此春所有的業餘時間都給了熱戀中的學霸，和我聊天閒逛的時間驟然減少。難得的一個周日午後，我和春走進久違的小花園，分享彼此的愛情故事。站在紫色的丁香樹下，用了整整一個下午的時間尋找象徵愛情的五瓣丁香。

八○年代中期，正逢台灣校園民歌風靡大陸。青春年少的我們，朝氣蓬勃，意氣風發，美麗的裙襬穿過春天的風沙，與歌聲一起飛揚。「春天的花開，秋天的風以及冬天的落陽，憂鬱的青春，年少的我曾經無知地這麼想。」我和春，手拉著手，哼著歌，漫步校園。

偶然間又聽到這首歌，那些美好的、單純到極致的往事，輕輕冒出記憶的土壤。大學時代最親密的閨密，住在我上鋪的山東女孩春，已經是一所大學的教授，著作等身，桃李滿天下。年少的我們，曾經無話不談，時隔多年後，重逢在網路，似乎已無話可談。

最初還有日常的問候，疫情三年，連簡單的問候也免了。那些曾經的美好，訴說不盡的青春往事、校園友情，在漫長的歲月裡，化成光陰故事裡的一縷輕煙，漸漸淡去。正如歌中所唱的「流水它帶走光陰的故事，改變了兩個人。」

愈來愈陌生的舊友，不知你是否記得我們曾經上下鋪的青春時光？記得你曾用搓衣板為我洗過床單？往事歷歷，我都記得，親愛的春，始終記得你的笑，記得你的真，記得年少歲月裡的所有美好和純真。

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