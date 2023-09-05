睡在我上鋪的女孩(上)

春是我大學時代最親密的閨密，睡在我的上鋪。當時有個不成文的慣例，每隔一個學期上下鋪對換；因我有嚴重的恐高症，善解人意的春一再強調她喜歡上鋪，於是，我心安理得地睡了四年下鋪，而春則爬了四年的上鋪。

春說話乾脆俐落，做事雷厲風行，頗有大姐大風範，便理所當然地成了宿舍的舍長。

春生活嚴謹，作息規律。那時正值金庸的武俠小說和瓊瑤的言情小說流行校園，晚上熄燈後，人手一支手電筒，熬夜讀小說，只有春按部就班雷打不動。每天清晨，在大家蒙頭睡懶覺之際，春準時六點起床，去大操場跑步，然後背誦英文單詞。午飯後，大家都歇了午覺，春一手各拎兩個暖水瓶，去水房打開水，然後用拖把擦地。

雖然我們同齡，但是春卻相對成熟穩重許多，在小事上從不計較。在春潛移默化的影響下，舍友們的關係也相當融洽，無需排班打開水、擦地、打掃衛生，大家都積極主動搶著幹活。

我由於在家時沒有洗過床單被罩，不會使用搓衣板，第一次便把手掌磨出了血，春親自示範如何使用搓衣板。有一次竟然主動幫我洗了床單，我一再感謝，春則說反正她沒事，搓吧搓吧就洗了。

春在家裡是獨生女，只有一個哥哥在海軍服役。對於春的能幹，甚是好奇。原來春的父母年齡偏大，身體欠佳，所以她從小就幫忙做家務。我雖為父母的長女，但卻在寵溺中長大，衣來伸手，飯來張口，離家前只洗過一些貼身衣物，從未洗過床單被罩等大物件。春也經常為生理期的其他舍友主動洗衣服，她的大度和寬容贏得室友們的尊敬。

剛入學的第一個學期，全宿舍的女孩子們在春的帶領下，一起到階梯教室上課，一起去食堂買飯，一起到圖書館 上自習，可謂浩浩蕩蕩。到了第二個學期，便各自結伴，兩兩一夥，自然而然地，我和春結成一對。其後的幾年時間裡，我和春同進同出，相伴度過大學時光。

春的膚色白皙細膩，兩排貝齒整整齊齊，笑起來有一對淺淺的酒窩；個頭不高不矮，體型不胖不瘦，個性直來直去。其他女孩子們長髮飄飄，風花雪月，春一成不變地齊耳短髮，學習運動。記得我們躺在床上，沉迷於金庸的武俠世界和瓊瑤的浪漫愛情，春認真地閱讀英文原版小說。幾經煽動後，一日午間，春終於捧起了瓊瑤，沒看完一頁便棄置一旁，直言胡編亂造不合邏輯。

造化弄人，最討厭英文的我漂洋過海，萬般無奈被迫拾起英文，而英文超棒的春留校做了老師。剛出國時，與春的聯繫頻繁，還彼此調侃陰差陽錯，命運跟我們開了一個極大的玩笑。