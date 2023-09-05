從「前進」走出國門(下)

「托福」考試中也有作文一項，但頭幾年作文分數是作為參考分的，並不計入總分，但不等於可以忽視。如果能在作文上取得好分數，同樣可以提高自己在申請入學時的競爭力，對想去國外讀文科的學生尤其重要。

「托福」作文通常是要考生對一件事或一個問題表達自己的看法，贊成的說理由，反對也要說理由，很像辯論會上的正反方形式，沒有標準答案，也沒有對錯，只看是否言之有理有據，從而測試邏輯思維能力和文字組織能力。老師常常在課堂上通過幾篇範文，幫我們深入了解「托福」作文的格式和寫作方法，有時還會介紹一些此類文章常用的詞彙和短語，要我們能夠熟練地應用。

除了圍繞考試本身的教學，老師也會結合試題，介紹一些國外的風土人情、外國人的思維模式、在國外大學學習和生活的常識，以及如何聯繫國外大學和申請入學的手續等，這對我們從未走出國門的人來說，也是很有幫助的。

「前進」學校成立於一九八三年，那時改革開放才數年時間，中國需要加強和外部世界的交流；而一九七七年恢復高考 後，入大學的前幾屆大學生正好陸續畢業，他們中很多人還想繼續深造，出國留學就是他們的重要選項。政府因勢利導，出台了「關於自費出國留學的暫行規定」，公派留學也在同時展開，在上世紀八○年代形成了出國熱，同時又帶動了外語熱。中央電視台就是在那時開始播出英語教學節目「跟我學」，用的還是國外的教材。蔡光天老師此時開辦「前進」，可謂恰逢其時。

「前進」的創辦受到多方歡迎。其一，學校聘請的都是英語專業的老師，以大學老師為主，我的幾位「前進」的老師都是上海外國語學院的。當時大學老師的工資並不高，利用業餘時間去「前進」授課，可以獲得額外收入。其二，「前進」是在晚間租用五十一中學的教室進行教學的，該學校應該也有收入。

當然，最受益的是我們這些準備出國留學的人。透過在「前進」的學習和訓練，學員們的「托福」考試成績都會提高，更容易被國外的學校錄取。

上世紀八○年代，上海出國留學的人數倍增，他們中很多人和我一樣，都是從「前進」走出國門的。