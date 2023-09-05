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明信片上的夏威夷

賀錫翔

驚見夏威夷第二大島茂宜被颶風加劇的「野火雨」燒得幾成煉獄，死傷慘重，不禁感傷世事無常，自然無情！憶想二○一五年冬，我和妻旅遊夏威夷時所住的瓦胡島，就在茂宜島之西約一百英里，當時如乘飛機，半小時便可降臨這個被譽為「全球最美最浪漫」的島嶼；如今的茂宜滿目焦土，一片狼藉，若再想觀光此島，不知何時能如願？

所幸我的明信片收藏不少，很快便翻出兩張有關茂宜的。一張是從位於茂宜的著名旅館Napili Point Resort的陽台，遠眺藍天白雲下被蔚藍海水環抱的莫洛凱島（Molokai）；另一張是茂宜島陽光海岸邊上的Aston Kamaole Sands旅店外景：熱帶綠樹成蔭，草地四圍，岩石環壘的池塘裡金魚群游，噴泉激濺。拍攝茂宜著名景點的明信片一定還有很多，但從我僅有的這兩張，也可一窺茂宜島的寧靜和幽美。

夏威夷群島共有一百三十七個大小島嶼，茂宜島是其中八個住有居民的主要島嶼之一，其餘皆為珊瑚礁或是突出海面的岩礁。火山噴發形成的夏威夷群島中，歷史最悠久的是考艾島（Kauai），整個夏威夷火山鏈就是從此島開始形成，逐漸向東南方向延伸。幾千年的火山噴發，至今仍在被稱為「大島」的夏威夷島活動著，那流淌出的熔岩一點點地慢慢擴大，展示大自然的雄偉創造力。但與此同時，大自然又不斷爆發颶風、海嘯等災害，考驗著夏威夷群島居民和遊客的生存力。

展示夏威夷美景的當代明信片應不計其數，但上世紀三○年代印刷的，存世恐已不多，而美國一九三五年印製的一種折疊式明信片更屬少見。我有幸買得，而且是實寄的，還貼有兩張一美分「自由女神 」郵票（一九四○年發行，「國防主題」之首），寄信者和收信者為同一人，即我所住密西根州大激流城的一對居民夫婦。

明信片郵戳顯示：一九四三年十月三十日。試想，當時是美國不幸遭襲「珍珠港事件」後不到兩年，時令已近寒冬，又值戰爭年代，這對夫婦從高寒地帶的密西根遠去美麗熱帶勝地夏威夷旅遊，感受一定很美好；所以，為紀念此次旅行，夫婦向自家地址寄出一套夏威夷明信片，還特地貼上富有愛國氣息的郵票（見圖）。

這套明信片的印製者是位於芝加哥的Curt Teich公司，設計成九張連體折疊式，每張正反面均為照片彩繪夏威夷各類美景；全套還配有封套，也是彩繪風景照，內頁是關於夏威夷的歷史介紹文字；封套正面則留有收信人姓名地址及貼郵之位置，以方便郵寄。雖然紙張還較粗糙，遠遠不如當下的道林紙光滑硬挺，但這套明信片所拍攝的畫面至今看來，依然清晰鮮麗。

史載夏威夷群島是一七七八年英國探險家船長James Cook首先發現的，Hawaii之地名即源自當地波利尼西亞語Sawaiki，意為「家鄉」；一七九五年該島被征服者Kamehameha所統治，至一八九三年被共和制政府所推翻。一八九八年八月十二日，夏威夷自願要求被美利堅合眾國割讓而成為美國領地；直到一九五九年八月二十一日，夏威夷才正式成為美國的第五十個州。

而在一九三五年，美國的「大蕭條」已結束兩年，社會及經濟在時任總統羅斯福的「新政」指引下，正強勁復甦。當時的夏威夷還僅是美國領地，其經濟除了依靠出口自然資源，也早已開始以旅遊觀光業獲取該島的主要收入。

它的壯麗奇觀活火山、無邊無際的菠蘿與甘蔗莊園、浩如煙海的熱帶花樹林、蔚藍海水環抱的大小島嶼及其獨特景觀、衝浪運動、高爾夫球場、馬球場、網球場等，以及宏偉的前皇家建築群等，每年都吸引著全球遊客紛至沓來。

正是在這樣的時代背景下，上述這套大力介紹夏威夷風土人情的折疊式明信片，於文化名城芝加哥問世，其廣告效應無疑可為夏威夷帶來可觀的旅遊收入，也使美國整體國家財富與日俱增。

據報導，今次茂宜島的火災損失及災後重建預算，目前估計要花費五十億美元，以美國年GDP總量，恢復茂宜島的昔日風貌應該不會很困難。然而，這場「野火雨」對茂宜島居民心理的重大傷害，對全球遊客光顧該島及夏威夷全島興趣之突然衝擊，顯然不可低估，其消失過程也將是緩慢漸進的。

夏威夷 茂宜島 觀光

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