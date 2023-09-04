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走過流亡和戰火的眷村(下)

邱秀文

去年起，黑蝙蝠中隊文物陳列館閉館修繕及優化設施，於是春夏去了台北的第一座眷村「四四南村」。多年前，台北市政府在信義計畫區，保留其中四棟原址，列為古蹟保存，建立信義公民會館暨文化園區，在台北一○一亮麗摩登新世紀巨樓前，留下一道苦難歲月的歷史見證（見圖）。

老眷村前，仍保留青草覆蓋的圓土丘，是許多人曾經年幼時躲警報演習的防空洞。盤根錯節的老樹，仍如眷村的守護神，堅立在紅漆木門前。眷舍矮小，紅磚小巷只能兩、三人並肩走，木門只容一人出入。鄰居門戶窗子貼近，聲息相通，幾無隱私、秘密可言；雖然如此，卻也積蓄緊密的眷村人情味。

這座眷村文化園區內，保留了眷村生活的細節，例如：客廳有炮彈殼做的檯燈或花瓶；冰箱不普遍的年代，剩飯剩菜用綠色紗窗罩子罩著，竹子做的食櫉，飯桌旁的木板凳；老書桌上，被細心安置了文學作品，比如作家朱天心所寫「想我眷村的兄弟們」。後來又有影視作品「寶島一村」、「光陰的故事」等。

過去，眷村紀念屋舍或物件，給人強烈的老舊滄桑氣息。現在，改型的眷村，時髦極了，裡面賣著品牌設計的文具、明信片、書刊、器物、食品；屋外市集賣起二手名牌和衣包鞋。有的外牆一整面3D立體彩繪圖，光彩奪目，是人們打卡的焦點之一，幾乎把鑲在其中的紅門淹蓋住了。有人說，眷村就應該保留它們的蒼老面貌，那裡的青苔、水漬、裂縫、殘舊，是歲月走過的痕跡，那才是真正的眷村。

為了吸引年輕世代對眷村的興趣，老式眷村必須注入「新」的元素，加重利用各種變通方式或高科技，增加娛樂效果。新竹眷村博物館門外，放置若干架玩具型小飛機，尤其讓小朋友開個過癮；新北市的空軍三重一村，設計「VR玩轉一村」網頁，民眾透過電腦和手機，就能上線欣賞這座眷村的景觀；黑貓中隊的史實，被改編成電玩「黑貓·逆光」，前代人和後代人或許因此能找到對話點。

在台北住處後方街口，有一座新型社區圖書館，偶然見到架上一本七百頁民間自主完成的眷村史「聚與散」。這是台中市眷村「光大二村」三代人，於八年前成立了編輯委員會，群策群力在二○一九年出版。透過對第一代長輩做的口述訪談紀錄、拍照、錄影，以及第二代、第三代的撰文，收集老照片，及編輯、印刷，完成這本充滿眷村情、村民自己寫的村史。卷首說：「聚與散--這些年那些事，眷村裡說不完的聚與散」，為台灣的眷村歷史，留下寶貴有意義且厚重的一頁。

時代潮流翻滾向前奔去，這一代人不再住艱困貧陋的眷村，但每一代人祈求，不再有流亡和戰火的平安願望，是一樣的。

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