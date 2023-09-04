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風聲

劉拴虎

我居住的北美經常颳風，因為多樹，除了柏油路和房前屋後的草坪外，地面幾乎全被茂密蓊鬱的原始林莽覆蓋，所以風聲很大，形成浩瀚的林濤。昨夜又颳風了，轟轟隆隆、犀利尖叫的風聲，如萬馬奔馳、天鼓齊擂，彷彿大地都被震撼得微微顫動。

夜間，我往往被呼嘯的風聲驚醒，懵懂間產生靈魂出離的恍惚，彷彿穿越時空回到了童年，躺在冀中老家的土炕上，窗外呼嘯的是兒時故鄉熟悉的風聲。

那時剛解放不久，農村還保持著古樸的原生狀態，黃塔塔的田野，黃塔塔的村落和房舍，莊稼和樹卻是青翠碧綠的，炎炎夏日望一眼就生出津津涼意，倍感舒爽。黃土鋪地的街道中間是車道溝，兩側綠樹成行，搖曳生姿，樹蔭濃密，遮天蔽日，陽光從綠葉間斑斑駁駁地投射進來，落在地上如線條分明的黑白木版畫。

樹木以槐樹和榆樹為主，夏日槐花綻放，乳白色和鵝黃色的小花一嘟嚕一嘟嚕垂吊枝葉間，孩子們爬上樹採摘進小筐裡，拿回家沏槐花茶、煮槐花粥，苦中有甜，別是一番滋味。榆樹則結出一長串一長串的榆錢兒，同樣可以吃的，摻在棒子麵裡蒸榆錢兒「苦累」。

具體做法是把榆錢兒從枝上擼下來，清洗乾淨摻進棒子麵裡，不能摻水太多，棒子麵濕透尚未完全黏合在一起最好，攤在篦子上上鍋蒸熟即可。榆錢兒香味清淡，吃前需放少許鹽和香油，既苦且香，風味非常獨特。至於為什麼叫「苦累」，我也說不清楚，我猜想可能是這種食物只有受苦受累的窮苦人才吃的緣故吧？

我的老家在冀中平原，那時家家戶戶的院子裡都種著樹，大多是香椿、棗和桃、杏、梨之類的果樹，既可乘涼又有果子吃。我家臥房窗戶前種著一株香椿樹，離臥房窗戶稍微遠些，離西廂房很近，春天上到房頂就可採摘香椿芽。還種著一棵棗樹和一棵花椒樹，香椿香、棗花香和花椒香院子裡都有，可惜不能同時散發香氣。

我多次在似睡非睡時遐想，如果這三種香味同時出現交匯在一起，該是怎樣誘人的香呀！沒想到有一次在睡夢中，這三種香味真的同時出現交匯在了一起，我驚喜萬分，使勁往鼻子裡吸。可惜，醒後怎麼也記不起是什麼滋味了。

村北原先是荒崗子，後來種上了杏樹、桃樹、梨樹，還有高大挺拔的蒼松翠柏。由於林木密集，每當大風颳起，便形成氣勢恢弘、聲勢浩大的林濤，轟轟作響，奔騰呼嘯，巍巍壯觀。家鄉的林濤與北美的林濤卻有些不同。

家鄉的林濤因四季而有不同變化：春天，林中的杏桃等果梨爭相綻苞開放，姹紫嫣紅，五顔六色，嬌艷如曼妙美人，春天的風也如吳儂軟語般平和溫柔，儼然從水鄉飄來的江南絲竹，裹挾著隱隱的花香，依稀能能感覺到蝴蝶扇動翅膀，蜜蜂吮吸花蜜；夏季，樹葉變得厚實，積蓄了豐沛水分，綠油油沉甸甸的，這時的風聲聽起來也比較厚重，濕漉漉的，拂面有一種津津涼的舒適感。

秋季，樹葉乾枯變黃，脫離母體，在天地間翻飛旋轉，攪得風聲都有些凌亂和躁動，秋天人的情緒容易變得焦躁，或許與之吧？冬季，樹葉全部脫盡，只剩下光禿禿的枝條，當時的冬天比現在冷，風特別大，犀利的西北風吹得光禿禿的枝條發出「颼嘔、颼嘔」的尖利嘶叫，夜又特別靜，聽來十分瘮人，那時小，以為是鬼在叫，嚇得鑽進被窩蒙住頭，不敢動彈。

長大以後，到外面去上學、工作，直到退休來到北美，算得上是走南闖北了。但兒時家鄉的風聲和林濤，始終在腦海中激盪，從來沒有停息過。幾多思鄉夢，夢到的都是兒時故鄉的風聲，把我帶回遙遠故鄉老屋的土炕上。

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