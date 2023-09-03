母親生於一九○七年，父親生於一九一一 年，他們大約在一九三一年成家；那個時代農村講究媳婦要大幾歲，以便管家。而我於一九三二年出生。

父親一九四八年三十七歲時故去，此後母親心情、身體逐步衰弱，所以她人生的高光時期，僅限於婚後和抗戰時期。那時日寇橫行，老百姓四處逃難，但父親和母親多數時間在一起共患難，日子艱苦，心情還是愉快的。

母親出身農村，外公是鄉村老中醫，生活溫飽。母親沒有上過學，但自小聰慧，外公讓她經管家裡的小藥房，她從藥方、藥名入手，慢慢認了些字。

二、三○年代，農村生活艱苦，三餐少不了紅薯絲，因為我們浙南丘陵地區水稻少，紅薯容易種植。鍋裡煮飯，紅薯絲和米各半，煮熟後用鏟子把兩者參和在一起當飯，初嘗覺得有點甜味，常吃反胃。

我們老家村人也會動腦筋改進紅薯的吃法，雞蛋 麵就是其中的高級吃法。紅薯粉黏性不強，不能像麵粉一樣擀麵條，村人就打入兩個雞蛋，提高黏性；做成的麵白中透黃，滑溜耐嚼，色香味俱佳。母親告訴我那是雞蛋麵，老家土話是卵麵，是老家高級的待客食品，平時難得吃到。母親年輕時就學會做這種高級麵。

抗戰時期我們跟著父親在湖南，經歷三次長沙會戰，經常處於逃難的狀態，每天吃的就是豆腐、青菜，葷腥很少，碰到有肉就說是打牙祭了。常聽父母議論說，湖南的豆腐多麼美味，比我們浙江的豆腐細嫩等等。

有時來了同鄉，母親就會做雞蛋麵待客，雙方都對家鄉名吃興致勃勃，母親心情大好。所以我從小就知道吃雞蛋麵有特殊意義，是件隆重的事。以後搬到各地，凡是有好友來訪，母親都做雞蛋麵待客，雞蛋麵給我留下很深的印象。

我一九五五年大學畢業支援西北，分派到陝西任教。一九六○年我們的大兒子即將出世，我回到浙江老家把母親接了出來，想讓她來幫忙照料即將出世的孫子。

母親身體已很差，到了我們咸陽沒幾天，就提出做雞蛋麵給媳婦嘗嘗，因為我妻子沒有嘗過我們老家的這種美味。紅薯粉是老家帶出來的，她坐在椅子上慢慢操作，我們在西北黃土高原上嘗到了家鄉的美味，體會到媽媽的一片心意。

母親因病於一九六二年去世，多少年來，想起她親手做的雞蛋麵，往日的情景就在腦海裡復現，媽媽永遠活在我的記憶。