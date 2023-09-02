最近為了搬遷新居，不得不清理多年來累積的舊物。老伴嫌我有戀物情結，不懂得割捨。朋友知道後為我給出忠告：在過去十年裡都沒有用過的東西，可能在未來的十年或二十年裡也不會再用，據此標準，便能輕鬆做出取捨的決定。如此，心中雖頗不情願，但還是狠下心來將許多長期相伴的書籍雜物加以篩檢 丟棄。

然而，在選擇的過程中，內心仍充滿了掙扎。有許多物件當初是所費不貲而購得，為了好好保存這些寶貝，甚至一直未曾拆封。還有些東西雖然較少被使用，卻帶有舊日深刻的回憶與濃厚的情感，這些物品多半被安放在儲藏室的紙箱裡或壓在架子的最底層，它們的存在似乎早已被遺忘。

我打開一個扁平的紙盒，看到一個扇形木雕掛飾（見圖）。這件飾品雕工精美，上面刻著「平安富貴」，上下兩端都繫有紅色的中國結，落落大方，呈現出十足的中國味。目睹此物，立即勾起我從前服兵役時的一些回憶。

當年在馬祖服兵役，擔任連隊少尉輔導長。我的連部組員有一名新進的鄭姓行政士，專責全連軍餉與財務。他雖是大學畢業，卻未能考取預備軍官，而且不幸抽到最長的三年兵役期。鄭行政士雖屬靈活聰穎，但常顯現出抑鬱情緒，成為我所關注的安全重點分子。

經我深入了解，才發現有許多棘手的負面因素值得關切。首先，他的女友得知他須服三年的兵役而不願等待，進而移情別戀，讓他感到非常痛心而躁鬱寡歡。我只得安慰他：「天下何處無芳草，薄情女不值得眷戀。何況兵役結束後，你將是個成熟穩重的帥哥好漢，身價百倍於前，定能以更好的條件吸引最佳的對象。實在是不需執著於過去的戀情。」

他所碰到的另一個大麻 煩，則是受到部隊某長官的欺壓。原來這名長官發現鄭君的家境富裕，生活優渥，於是在財務上對其屢屢糾纏，常要求鄭君陪同外出，並為其所有的吃喝玩樂消費埋單。鄭君只好破財消災，以求自保。

此時又正好面臨來自師部的年度高級裝備檢查，上級監察部門要派員登門查帳。鄭君發現那名已退伍的前任行政士留下來的帳目極其紊亂，有多項開銷與帳面不符，且金錢使用有不當之嫌，他費時數日通宵達旦，還是理不清頭緒。

我只好盡量在精神上對他給予支持。一方面與排長值星官溝通，免其白天出操、辦公差及站崗服勤，以便有足夠的時間，專心準備上級監察審計單位的檢查。另一方面又將他所受到的不公待遇呈報給營輔導長，希望藉由上級長官的介入，保障鄭行政士免受欺壓。如此，幫他平安度過一段艱難的日子。

在我即將退伍的前夕，鄭行政士送我這塊木雕掛飾，以感謝我對他的支持與照顧。我本不欲接受，但他告訴我這掛飾雖是精美，卻很便宜。他再三強調禮輕人意重，並衷心祝願我未來能平安富貴，我於是笑納了他的好意。睹物思人，幾經思量，不捨丟棄，最終還是在新居裡找出一片牆作為這木雕掛飾的安身之地。如今，與鄭君分別已逾四十載，未曾再聯繫。韶光荏苒，青春難再，不勝唏噓，只希望鄭君也能平安富貴。