大女兒大學畢業後，為了工作要去北京 出差，美國白人大老闆一聽到阮先生的名字，立刻要求女兒安排見面。我到那時才知道，原來阮先生真的是個名人了。

女兒是喊著阮伯伯長大的，到北京那天還有時差，睡得迷迷糊糊。阮先生急著要去主持博鰲論壇，等得沒有辦法，只好跑到旅館來叫醒女兒。女兒和朋友在大廳見到阮先生，阮先生嚇了一跳，說：「娜娜，你以前不是這麼高嗎，怎麼，怎麼長這麼大了？」女兒淘氣地回答：「也不知道怎麼回事，吃著吃著就長大了。」那一定是一場開心愉快，毫無隔閡的聊天。

女兒帶了一支二手的收藏鋼筆，想要送給阮先生，故意輕描淡寫地說：「阮伯伯，這是我隨身用的鋼筆，送你好嗎？」阮先生拿著愛不釋手，摸一摸，寫一寫，還是搖搖頭，還給女兒，說：「我覺得拿你的筆怪怪的，我怎麼可以拿娜娜的東西。」

女兒轉述給我聽時，我哈哈大笑，可以想到阮先生當時臉上那個尷尬的笑容。在他眼中，以前在他家裡滿地爬的小娜娜，突然變成高大的美女，他大概很不習慣吧。那支筆在阮先生的堅持下，被推回來。我相信，這是阮先生個性中不貪不取的天性，即使是對一個看著長大的晚輩，看著他最喜愛的鋼筆，他仍然堅決搖頭。

知道阮先生越做越好，看到他的照片、電視視頻到處流傳。阮先生請人帶了兩本書送我，一本是他訪問世界各國元首的採訪專輯，一本暢談他對兩岸關係的見解。熟人都叫我小君，正如我總是稱呼阮先生一般，阮先生總是正經八百地喚我「瀟君」，在書中首頁，他寫著「瀟君惠存」，親手簽的名字。我認得他的字，因為二十幾年前，他的字常常修改著我的文稿。

我把書放在書架上，知道老上司朋友做得這麼棒，真開心，只唏噓可惜自己沒有忠誠地在走新聞的路上。

時間遠，距離也遠了，知道阮先生腎臟不好，知道他去換腎。但心中仍有平安，在北京的他，呼風喚雨，不會有問題的，等下次見面，再來聽他們敘述這段經歷。

後來聽說阮先生退休 了，搬回台灣了。這麼久的親近關係，沒有想過特別去探問，總覺得跟他們的距離，只是打一個電話而已。疫情 切割了人和人的連續來往，我也從來沒有掛心過會和阮先生阮太太斷了聯繫。

是看到網路上大家的討論後，我才知道，原來我這麼崇拜愛護的阮先生，居然有人敢批評他。一向少在群組留言的我，忍不住憤恨地上去寫了一句：「我和阮先生很熟。」畫清了楚河漢界。

一年多後，在一個喧鬧聚會中，大家提到報紙，提到報人，我提到阮先生的名字。對方說：「他去年走了。」什麼啊？什麼？你們在說什麼呀，不可能的，他走了我不會不知道。

周遭的喧譁聲和我的血液一起涼了下去。我連忙去問姊姊，連忙去找朋友，才知道，當網路上談得最盛行的時候，居然是阮先生離開人世的時候。當我在群組中憤憤寫下「我和阮先生很熟」的時候，他已經嚥下了最後一口氣。我在喉嚨中啊啊地啞聲呼喊，居然想不出來，最後一次呼喚「阮先生」是什麼時候。

每個人都說：「我以為你一定知道。」我責怪自己的不知不覺。朋友們不知道我過著山頂洞人的生活，少接觸世事。每個人都以為別人會告訴我這個天大的消息。

人生沒有回頭路，就算再回頭，我還是要告訴大家，我認識一位溫暖的人士，叫阮次山先生，很多人說他改寫了兩岸的歷史。我只知道，在我需要幫助的時候，他溫暖了我，盡了他的力，替我和我的家人找到了在美國的立足點。

他是我的好上司，好朋友，好鄰居。

記得綠蘿裙，時時憐芳草。阮先生生前，我無法見到最後一面，阮先生走後，我無法去墓前行禮。只希望在我有能力的時候，能學習他的作為，向有需要的人伸出及時的援手，為人間留下溫暖的笑容。