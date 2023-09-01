上世紀抗日戰爭勝利後不久，我家從四川搬回到湖北家鄉，與伯父一家同住一處大宅院。那時我七歲多，隨著堂兄弟與幾名遠房親戚的孩子們，在宅院中讀私塾，課餘時間，大家一起玩耍，常玩的遊戲除了玻璃彈珠，便是畫片收集。

這些硬紙畫片，香菸盒大小，色彩鮮豔，畫工生動，畫面的故事是八年抗日戰爭史蹟，每張畫面上除了編號，還印有四字訣的事蹟名字，例如「蘆溝事件」、「八百壯士」、「筧橋空戰」、「馬當沉敵」、「中條血戰」、「南京屠殺」、「日放毒氣」、「開羅宣言」等等。畫片的背面印有簡短文字，說明事蹟發生的經過情形，整套畫片共有五十多張。

這些畫片在商店買不到，只有買「騎士」牌的香菸，才能在香菸包裝的夾層裡，得到這附贈的畫片。我大哥當時非常熱中於收集這些畫片，經過一段長時間的努力，才收集到一整套，後來還帶著這寶貝去台灣。菸商極為精明，其中有幾張畫片非常稀少，為了要得到這稀少的幾張畫片，小孩子們天天繞著大人，催他們去買「騎士」香菸。「騎士」與畫片，是我童年第一次對香菸的認識。

抗戰勝利後不到五年，因國共內戰，父母決定舉家遷往台灣。在廣州等船期間，父母親抽空去了趟香港 ，在香港買了輛英國製造的「菲利普」腳踏車，還買了好㡬罐「五五五」與「九九九」牌的英國香菸。這些俗稱「罐頭洋菸」包裝得十分美觀，每罐裝有五十支香菸，到台灣後，父母陸續將這些洋菸送贈親友了。這是我第一次對洋菸的印象。一九四九年的九月，我家終於從廣州搭船到達基隆，在寶島從小學六年級念起，一直到大學畢業。

在大三的暑假期間，參加了首次舉辦的大專院校學生軍事訓練，訓練中心在台中縣竹子坑鄉。一九五九年代的兵營設施相當簡陋，鐵皮營舍酷熱難耐，廁所奇臭無比，為了驅臭，不少同學開始了如廁抽菸的習慣。這得感謝在受訓期間享受的軍人待遇：按照規定，每人每月可以向連隊購買幾包極為便宜的「中興」牌軍菸，這「中興」軍菸是省菸酒公賣局特別為陸軍製作的。我的抽菸史就是從這時開始的。

暑期集訓完畢後，回學校繼續學業，周末常與同學到市區看電影、逛街。窮學生買不起整包香菸，剛好學校附近的小雜貨店有賣零菸的，一毛多錢買幾根「樂園 」牌菸，邊走邊抽，倒別有風味。這時我開始注意到台灣香菸的牌名，說來這些菸名還相當有趣：價錢便宜的菸有「樂園」（俗稱「老樂園」）、「新樂園」，貴點的有「長壽」、「雙囍」、「總統」等等，最貴的是洋菸。

那時國產香菸喜歡用些美妙、吉祥、健康、尊貴的名字，讓人覺得抽菸是件吉利與時尚的事。今天回想起來，當年的省菸酒公賣局還真聰明，雇用了不少天才員工，想出這些香菸牌名，大大地增加了香菸銷路。這些天才員工，不知道後來都獲得獎金或升級否？

畢業後在台灣短暫地做了一年事，偶爾碰到煩惱或情緒不佳的時候，常喜歡獨自躺在沙發上，燃上一支「長壽」香菸，做個白日夢：在煙霧繚繞中，彷彿進入了一處奇妙的「新樂園」，美女與美酒「雙囍」臨門，盡情地正享受著這「總統」級美好時光。不料忽然間，手指一陣刺痛，瞬間打斷了這良辰美景，一切回歸現實，低頭看痛處，手指正被那夭壽（台語）的「長壽」菸屁股燒著呢！

一九六二年初夏來美國留學，初到之時，發現美國真是「癮君子」的樂園：不到二十五分錢就可買到一包香菸，去超市買菜或加汽油時，經常可拿到贈送的試抽樣品菸，雖然每包樣品菸只有五支，但是不拿白不拿，積少成多，可以免費地抽上一段時光。時過境遷，今天的美國，不但拿不到樣品菸，而且菸價奇高，有時還找不到可以合法抽菸的地方。

在讀研究所的時候，從台灣來的留學生們流行抽菸斗，周末大家聚在一起聊天，人手一支菸斗，談笑風生，略解遊子在外的思家情結。人的壯年時期：留學、就業 、結婚、生子，彷彿是一眨眼的事。一九六四年就業後，與堂弟從芝加哥開車去東岸紐約，路經首都華府時，特別去拜訪時在美國農業部任職的一位表叔。

表叔早年從大陸公費來美留學，賓州大學拿到博士學位後，便一直在華府農業部負責菸草研究工作，著作等身，在美國可以說是數一數二的菸草專家；工作之餘，經常受邀到大陸與台灣，協助兩岸的菸草種植與品種改良。他一生與菸草共事，可是絕對不抽菸，這點讓我印象特別深刻。東岸旅遊歸來後，我便決心戒菸，迄今已經幾十年了。