我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

笑開懷

冬至

看到了兩歲大的兒子過生日笑翻天的照片（見圖）， 怎麼也想不起，啥事這麼好笑？泰戈爾說過：「當你微笑時全世界都愛你，當你大笑時，全世界都怕你。」難怪一旁的姊姊沒有跟他同樂，只好奇地盯著他，大概心想，不知弟弟哪根筋不對勁？

每個出生幾個月的小孩都有些奇特的表現。女兒三個月大時，一抱到客廳牆壁的中國字畫前，就伊伊呀呀地「念」將起來，直到抱走為止。兒子則是看到別人送給姊姊的洋娃娃，立刻咯咯笑個不停，直到撤離他的視線才停止，屢試不爽。

果然十一歲來美的女兒，一直喜歡書法，不論中英文的工筆字，都寫得很有藝術感，有口皆碑；中文能說能讀能寫，可謂道道地地的雙語。兒子則是初中就開始交女朋友，像走馬燈似地變換不停；好在有他老爸的身教，婚後忠誠愛家，再無二心。

兒子從小就是個開心果，帶他的保母每次跟我津津樂道白天他多可愛時，總會補上一句：「免費給我帶，我都願意。」每逢我暈眩症發作，站起來發現天旋地轉，只好請假在家時，寧願把他留在身邊，也不送到保母家，因為他的童言童語和喜樂的心乃是良藥，有助使我心情開朗。

物以類聚，記得中學時，兒子的好友來家裡玩，有說有笑的兩人好像吸了笑氣，動輒放聲大笑，我受到感染，也不由得開心起來。他高中時開始在教會當主日學老師，第一堂課，用肢體語言介紹他的名字，小孩「嗨」翻了天，講起課來，也是談笑風生。所以學期結束，小朋友紛紛要求，下學期繼續請他任教。

他讀高中時，有次我們一家老小參觀大都會博物館，在一幅名畫前研究端詳：「畫中的一家人為何大笑？」兒子說，因為有人問：「怎麼這麼臭？是誰排氣了？」逗得我們噗哧大笑，引來周圍訪客好奇的眼光。

有人說：「樂觀的人發明飛機，悲觀的人發明降落傘。」兒子絕對屬於前者，他這種正能量不僅使他交遊廣闊，也是年邁的我們的良師益友，特別是外子走後，讓我慶幸可以安心地「老來從子」。

大都會 博物館 書法

上一則

愛因斯坦簽名手稿首現佳士得亞洲拍場 講述相對論之旅

下一則

可愛的科比

延伸閱讀

爺代母職

爺代母職
5歲黃金獵犬首次當保母 慘被熊孩子咬鼻「人類好可怕」

5歲黃金獵犬首次當保母 慘被熊孩子咬鼻「人類好可怕」
戲說從頭／菅紉姿「有盼頭」逆襲 和張博不打不相識

戲說從頭／菅紉姿「有盼頭」逆襲 和張博不打不相識
私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10

送禮

2023-08-26 02:08

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應