看到了兩歲大的兒子過生日笑翻天的照片（見圖）， 怎麼也想不起，啥事這麼好笑？泰戈爾說過：「當你微笑時全世界都愛你，當你大笑時，全世界都怕你。」難怪一旁的姊姊沒有跟他同樂，只好奇地盯著他，大概心想，不知弟弟哪根筋不對勁？

每個出生幾個月的小孩都有些奇特的表現。女兒三個月大時，一抱到客廳牆壁的中國字畫前，就伊伊呀呀地「念」將起來，直到抱走為止。兒子則是看到別人送給姊姊的洋娃娃，立刻咯咯笑個不停，直到撤離他的視線才停止，屢試不爽。

果然十一歲來美的女兒，一直喜歡書法 ，不論中英文的工筆字，都寫得很有藝術感，有口皆碑；中文能說能讀能寫，可謂道道地地的雙語。兒子則是初中就開始交女朋友，像走馬燈似地變換不停；好在有他老爸的身教，婚後忠誠愛家，再無二心。

兒子從小就是個開心果，帶他的保母每次跟我津津樂道白天他多可愛時，總會補上一句：「免費給我帶，我都願意。」每逢我暈眩症發作，站起來發現天旋地轉，只好請假在家時，寧願把他留在身邊，也不送到保母家，因為他的童言童語和喜樂的心乃是良藥，有助使我心情開朗。

物以類聚，記得中學時，兒子的好友來家裡玩，有說有笑的兩人好像吸了笑氣，動輒放聲大笑，我受到感染，也不由得開心起來。他高中時開始在教會當主日學老師，第一堂課，用肢體語言介紹他的名字，小孩「嗨」翻了天，講起課來，也是談笑風生。所以學期結束，小朋友紛紛要求，下學期繼續請他任教。

他讀高中時，有次我們一家老小參觀大都會博物館 ，在一幅名畫前研究端詳：「畫中的一家人為何大笑？」兒子說，因為有人問：「怎麼這麼臭？是誰排氣了？」逗得我們噗哧大笑，引來周圍訪客好奇的眼光。

有人說：「樂觀的人發明飛機，悲觀的人發明降落傘。」兒子絕對屬於前者，他這種正能量不僅使他交遊廣闊，也是年邁的我們的良師益友，特別是外子走後，讓我慶幸可以安心地「老來從子」。