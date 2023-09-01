在英文報社做主編的當兒，國內和台灣開放程度越來越大，阮先生被香港 鳳凰衛視資訊台聘請去任編輯及首席評論員。到這時候，我才知道阮先生跟中國一些大老有很親密的關係。但是在我們討論開牛肉麵、去中國發展時，他從來沒有提過要沾這些人的光，要靠這些人走什麼捷徑。

微時的言談，最能看到一個人的節操。當阮先生是我上司的時候，我看到他為了下屬和公司抗爭；當我們做朋友的時候，我看到他和我們一起在困境中尋找出路。他從沒有想過占富貴朋友的便宜，連一次都沒有提起過。

我一生中給過別人幾次錯誤的建議，其中最懊惱的，就是我建議阮太太把房子租了出去。

阮家兩個兒子長大後，他們的房子空在那裡幾年，只有阮先生夫婦回來洛杉磯 才有機會住一住，平常就空著。我多嘴建議阮太太把房子租出去收租金，那時他們離開美國久了，就接受了我這個在地人的建議。

我後來才感受到，有個房子在，總覺得是個家，不管怎樣身心都走得不遠。自從房子租出去，阮先生夫婦回來，住旅館，住兒子家，我們再也沒有做鄰居的緣分了，而他們也少了住在自己家中的自在。是因為這個原因，阮先生夫婦回洛杉磯的時間越來越少了嗎？言談中我知道，他們也懊惱沒有一個家隨時等他們開門了。

阮先生夫婦仍和姊姊、姊夫保持著親密的交往，所以我也不覺得他們走得多遠。每回來洛杉磯，總會見個面，聊聊天，知道他們做得越來越好，阮先生已經因為做評論主播而紅遍國內外，時時有機會訪問各國元首，更讓他的名聲如日中天。作為認識多年的的朋友，我更開心的是十年磨一劍，阮先生一生努力經營專研的學問見解，終於拔劍出鞘，讓世人看到了。

有一次聊天時，阮先生說起在香港或國內，出去吃飯時，常碰到熱情的觀眾，就搬個椅子坐在旁邊，說：「你們繼續吃，當我不在，我只是想這樣看看阮先生。」阮先生說這句話時，無可奈何又羞澀地搖搖頭，讓我想起當年他在報社替我爭福利的表情。一陣溫暖，慢慢由喉頭衝上眼眶，幾十年了，世界局勢在變，生活境遇在變，眼前人的笑容沒有任何改變。

環境更好些，他們在北京 一個富人區買了房子。據說那個小區要嚴格檢驗，並且有重要人士推薦保證才可以進去買房。阮太太告訴我：「小君，你來買個房子，和我們做鄰居，阮先生一定會幫你做保證。」我口中應酬著阮太太，心中卻承接了更甚於百萬豪宅的盛情。這麼久不見，他們仍然敢替我做保證人，仍然想著我們的鄰居情。