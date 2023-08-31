有一段時間，群組中突然有很多訊息，討論阮先生的個人功過。評論中毀譽參半，有人稱他是寫作人的良心，有人攻擊他太靠近中南海核心。我發了一個訊息給好朋友，告訴他：「我只知道阮先生是一位好上司，家中的朋友，可愛的鄰居，我從來不知道，阮先生是如此一位惹人爭議的名人。」

已經忘了一九八一年是怎麼進到國際日報社去做編譯。進去後才知道，主編阮次山先生是大我四屆的政大新聞系學長，阮太太也在國際日報做行銷方面的工作。

工作得來不易，我每天兢兢業業地上班。上久了，難免藝不高人膽大。編輯部規定，每位編譯一天要翻譯八千字，我動作快，寫完了就偷看西遊記、三國演義打混時間。

後來身體開始出些狀況，加上打工一年多存下的一萬多塊美金，做春秋大夢，被哄著去中國城附近一個期貨公司投資 ，一個禮拜錢就不見了。身心備受打擊，每天過得昏昏沉沉，實在不想上班，稱病向阮先生辭職。

不知道阮先生從哪裡看出來我不對勁，堅決叫我留下。我告訴他身體不好，阮先生主動和報社交涉，我只要上半天班，斟酌減了一兩百塊錢的薪水。在這種優惠的情況下，我也不好意思堅決辭職了。

我動作快，就算上半天班，也總是準時交出全額的稿件。有一次報社陳老闆來巡視，阮先生拿著我翻譯的稿子，一邊苦笑著搖頭，一邊把我的成品交給老闆。到今天，我還記得那個苦苦的笑容和那個搖頭。後來才知道，當時是陳老闆對我的薪資及工時不滿意，阮先生在以退為進地替我爭取。

我們常說遇到貴人，人生中，有些人要以「恩人」來形容。阮先生不但替我留住工作，知道我們家裡情況困窘，還安排姊姊在報社寫服裝專欄，安排在聖地牙哥讀書的弟弟當駐地記者。在他的維護下，我們一家在困窘的異鄉站住腳步。而我，並沒有停留太久，終究離開了報社，走向下一段旅程。

阮先生和姊姊、姊夫做成了好朋友，彼此稱兄道弟，連弟弟看到他也拍背握手。只有我，因為做過他的下屬，不論在他家敘舊，在餐廳吃飯，在姊姊家聊天，什麼場合相遇，對我而言，他都是我看到要立正敬禮的阮先生。我總是恭敬地稱呼他們夫婦阮先生、阮太太。

跳丸歲月，彈指之間。十幾年過去，我為了孩子的教育，選學區買房搬家時，搬到了阮先生家附近，我們居然做成好鄰居。

那時，洛杉磯 報界起了很大變化，多方理由各種打擊，是阮先生一家情況最困苦的時候。阮先生是文人個性，只靠一點稿費維持生活，有時青黃不接，阮太太私下找我周轉，但是很快就補回來，不拖不欠。阮太太勤儉持家，總做一些小小的副業來貼補家用，我永遠是她的第一個忠誠客戶。對這樣曾經在我困難時幫助過我的善心人士，我永遠會是他們的啦啦隊。

大陸漸漸開放時，我才知道阮先生對國內情形很熟。那時候我和弟弟正在苦苦地經營幾個公寓，常常晚上下班後，到阮先生家蹭飯吃。阮太太燒得一手好菜，我們還認真考慮過要一起去國內開牛肉麵店或越南 牛肉河粉。不論生活多麼疲累，到了他們家，聽阮先生談古說今，吃著阮太太的溫馨麵點，我覺得這是我在異國的另一個溫暖的家，我們會永遠這麼過下去。

歲月匆匆，風水也跟著流轉，後知後覺的我，都感覺到阮先生家環境越來越好了。人才不會永遠被埋沒，台灣的一個英文報紙，請阮先生回去做主編。

阮先生夫婦回台灣發展，兩個讀高中大學的兒子仍住在家中，我沒有好友遠去的感覺，一方面因為孩子們仍在附近，常來借米要油，覺得很親近。另一方面，因為孩子留在舊居，阮先生夫婦時常回來探親，總是見得著面。每次見面互換的消息中，知道阮先生的環境越來越得意，我們都高興，有本事的人不會永遠被埋沒的。