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我的公公

張文雨
作者的公公和兩位孫子的合照。
作者的公公和兩位孫子的合照。

我的公公生於民國初年，是湖北鄂城人。在那動亂不安的時代，他從軍報國，一生軍旅，歷經八年抗日、國共內戰，為保家衛民而奉獻。國民政府遷台後，他擔任聯勤總部少將主任，為人正直清廉，辦事認真周全，深受長官賞識和同儕的敬重。

他中年喪偶，我的先生是家中么兒，那時還在念高中就失去了母親；公公父兼母職，一手照顧四個子女，歲月雖艱辛，他卻無怨言。

幸好子女長大後，都很有成就，大兒子是哈佛教授，小兒子是美國電機工程學院院士和新澤西州的年度發明家；有個外孫是名醫，曾擔任美式足球波士頓愛國者隊的隊醫，當這球隊拿到超級盃冠軍時，他也分到一枚冠軍戒指。公公晚年數度奔波於台灣和美國之間，看到子孫成家立業，都有美好的家庭，甚為欣慰。

我和先生的婚姻也是他大力促成的。當我們在茫茫人海相識時，公公正在美國探親，交往沒多久，和公公第一次見面，他對我的印象還不錯，就希望我們在他回台灣之前舉行婚禮，這樣他就不必在台美之間來回奔波了。我們從善如流，很快就完成終身大事。

我記得婚後第一個結婚紀念日，公公從台灣打電話來，向我道喜。我問他喜從何來，他說能和他寶貝兒子平平安安過了一年，沒有重大問題發生，是件可喜可賀的事，並勉勵我們互敬互愛。我聽了會心一笑，真是知子莫若父啊！就謝謝他的祝福。

他每隔幾年，就會來美國小住一陣，享受兒孫繞膝之樂。那時我母親也在我家幫我照顧小孩，每到周末閒來無事，我們就會陪兩位老人家打麻將，我們母女檔大戰他們父子檔。結果大多是我們母女贏，因為公公牌技精湛，又深通人情世故，常常放水讓我們贏。我有時會一邊打麻將，一邊哼蘇武牧羊，公公就會提醒我打牌時不要唱，因為蘇和「輸」諧音。

公公朋友很多，又重感情，所以有時會打長途電話和朋友聊天。當電話帳單來時，他堅持要付自己的費用，我們說這是小錢不要客氣，他很堅持地說如果我們不讓他付，就會剝奪他聊天的樂趣，我們只好隨他了，覺得讓他聊得自在，沒有心理負擔更重要。

公公單身多年，一直沒有續絃；他為人風趣，慷慨又體貼，在單身大媽圈裡很受歡迎，有很多人要幫他作媒，還有女士毛遂自薦，他都一視同仁，和她們保持友好又有距離的關係。我很慶幸我的先生沒有他父親的女人緣，不然我可就麻煩了。

歲月如流，一轉眼公公已離開我們二十餘年了，我還常常想起他的關愛和體貼，僅以此文紀念我們這段翁媳之緣。

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