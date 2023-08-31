在我老家過年餐桌上，除了子糕還有另一道美味單品，就是圓子，它和子糕一樣都是除夕之夜絕對的主角。通常一進入臘月，家家戶戶就要準備豬肉和糯米，糯米和豬肉都很講究，糯米的講究我不知道，但是豬肉講究肥瘦得當，這樣炸出來的圓子既不會太油膩也不會太枯柴。

做法是先將糯米煮成飯，豬肉斬成糜，兩樣充分揉合，加入適量蔥薑和菜籽油；蔥要多放一些，蔥香撲鼻是圓子的一大特色。調味後就是反覆拌勻，以拳捶打，直至糯米飯和豬肉糜充分拌和，你中有我我中有你，標準是以拳錘打的手指間會冒出許多濃漿，這才說明充分拌和好了。再擠成一小塊一小塊劑子，搓成乒乓球大小的圓子，放入滾沸的油鍋中炸至金黃，起鍋，晾涼，再複炸一遍即可。炸的過程，屋裡溢滿圓子的濃香，一群小孩圍在灶間等待圓子起鍋，然後麻溜地拈一個就跑。外焦裡糯的圓子其實是外脆裡嫩，咬上一口，唇齒間軟糯鮮香，那就是美好的滋味，即便被燙得齜牙咧嘴，還是想吃。吃圓子是沒有夠的時候，尤其是剛出鍋格外香脆。小孩爭搶著吃，這是過年才有的氣氛。

在我老家安徽合肥和蕪湖一帶，沒有哪家過年不做子糕與圓子。圓子做法繁瑣，全家齊上陣手忙腳亂，也需要一整天的功夫，所以平時很少會做。往往做一次就要做出很多，就放在菜籽油壇中封存，可以一直吃到來年春暖花開。

後來我在張愛玲弟弟張子靜的書中，看到他對子糕和圓子的回憶。張子靜說，張愛玲小時候特別愛吃兩道菜，一道叫合肥丸子：「合肥丸子是合肥的家常菜，只有合肥來的老女僕做得好，做法也不難，先煮熟一鍋糯米飯，再把調好的肉糜放進去捏攏好，大小和湯圓差不多，然後把糯米飯糰放蛋汁裡滾一滾，投入油鍋裡煎熟，家裡人都愛吃這道菜。」

這就是我們老家蕪湖的圓子，蕪湖與合肥同屬安徽，風俗相近，合肥丸子也就是蕪湖圓子。張子靜說張愛玲愛吃的另一樣菜叫掌雞蛋 ，其實就是子糕。只是我們老家只有逢年過節才能品嘗的口福，在張愛玲童年就是天天都吃的家常菜。

母親去世多年，我一家出國多年，再也沒機會吃到子糕和圓子，偶爾興致來自己做一次，不是少這樣就缺那樣。所謂傳統美食，大概就這樣在一代一代不斷遷徙中逐漸遺忘。只是，我還是固執認為：美食的美就是美好的美，美好的回憶不會消失，會一直留在心底；美食的美味也不會消失，它就殘存在記憶的舌尖上。