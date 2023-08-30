今年春節和女兒在馬德里過，公寓裡沒有煤氣，巴掌大的電磁灶做不成什麼，那麼大的超市竟然買不到豆腐，想做一道故鄉美食子糕卻沒辦法找到炒米，第一次體會到海外遊子的淒清與落寞。

很懷念小時候吃過的子糕，在別處從來不曾吃過如此美味的美食。子在我老家話語中是雞蛋 的意思，子糕顧名思義就是用雞蛋做的糕。它不同於平常見到的蒸或者烤出來的糕，它是一道非常鄉土的菜肴，雖然只是用雞蛋、木耳、炒米和肉糜製成，但在平常生活比較清苦的鄉下，想要吃到它很不容易，只有在過年或者家裡有貴客來臨的時候，餐桌上才會出現這道美食。

做法有些麻煩：先將上好的精肉在案板上斬成肉糜，加入同樣斬成細末的木耳、炒米和蔥薑，醬油調好味道，再加入大量雞蛋液攪拌均勻。肉糜的多少與滋味的寡淡，全在調味攪拌這一環節，沒有具體的要求，各家主婦全憑經驗掌握。

考驗主婦手藝就在油煎這一環節：起油鍋，倒入充分攪拌的蛋液油煎。鄉下大多是柴火灶，火候是關鍵；火太大了會焦，火小了會導致肉糜不熟。在混合著肉糜和木耳的蛋液沒有成型之前，主婦手中只有一把鍋鏟，就一把鍋鏟要將小半鍋蛋液做成方方正正的蛋糕，還要顧及到灶火，這可真不容易。

頭幾回做大概率是要失敗的，只有像我母親這樣做了幾十年的老法師才不會手忙腳亂。這一刻她圍著圍裙手持鍋鏟，站在柴火灶旁氣定神閒，像個指揮千軍萬馬的大將：她煎出的子糕從來都是方方正正，像用直尺量過。所有煎好的子糕攤在案板上，再改切成兩頭尖尖的形狀，然後一排排排列在篩籮裡，黃燦燦的，像一排紅櫻槍頭，以白紗布蒙著放在通風處。

春節前一兩天，家家戶戶會做很多子糕，除夕那天的年夜飯必有一道雞湯燴子糕，就是用雞湯將子糕回鍋燴一燴，一塊塊子糕在滾燙的雞湯裡一下子變得豐滿，像趙飛燕搖身一變成了楊貴妃。

這時咬上一口，雞蛋的焦香混合著肉糜的鮮香，炒米、木耳夾雜著蔥薑的清香，軟糯肥腴，是一種從來不曾品嘗過的奇異 美味，是一道只有我老家才有的獨特美味。子糕的糕又與高矮的高同音，所以小時候過年我總被母親敦促著要多吃子糕，這樣來年個子會長得更高。

子糕的吃法也花樣百出，簡直是個百搭：除了燴，還能做湯，一鍋湯裡放上幾塊子糕，鮮味頓生，和別的菜一起紅燒也是不錯的選擇。記憶深刻的就是正月裡早晨，院子裡積雪盈尺，煮一碗雞湯麵，在熱氣騰騰的麵條上蓋幾塊子糕和圓子，嗦一口麵條咬一口子糕或圓子，樸素的鄉下老家向我盡情展示溫情與美好的一面，讓我一生愛上它，一世懷念它。