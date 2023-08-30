一九七二年，中影公司發布一部電影新片「白屋之戀」，由曾留學義大利 專攻電影的白景瑞導演，男主角為香港號稱「學生王子」的鄧光榮，這是鄧光榮進軍台灣電影圈的第一部電影，女主角為甜美魅力無人能敵的甄珍。

這部浪漫美麗的青春文藝愛情劇，十分賣座，且廣受好評。片中的主題曲「誓言」，為知名音樂家劉家昌作曲、作詞兼主唱，在華人 流行歌壇中，數十年來傳唱不墜。我，在這部電影拍攝中，當過臨時演員，這是我在念大學時，打工兼職臨時演員的開頭第一次。

中影公司的製片廠，位於台北市近郊的外雙溪，毗鄰東吳大學，名聞遐邇的故宮博物院就在外雙溪。有一位同學住在外雙溪，有一天告訴我有打工的機會，找我一起去當臨時演員。中影公司拍電影需要臨時演員時，就會在附近貼出廣告，一些外雙溪的居民和大學生，就可以去兼差賺零用錢。

拍攝那天是星期五下午開始，八個小時，供應一個便當，工資是台幣一百元；當時的一百元，算是很優渥的價碼了。到了現場，才知道是一場武術比賽的劇碼，現場搭建成室內體育場，我們扮演坐在看台上的觀眾。體育場中間是武術比賽場地，要拍攝的戲碼是鄧光榮參加「唐手道」技擊比賽（「唐手道」後來稱為「空手道」，在韓國演化成「跆拳道」）。

現場有五、六位真正的唐手道高手參與演出，武術比賽中的手掌刀、拳擊、雙腿飛踢、迴旋踢、翻滾撲打等等各種武術搏擊鏡頭，都是由唐手道高手演出，鄧光榮只是上去擺一下架式，比手畫腳了一番，作個樣子而已。

臨時演員大約有七、八十人，我們就是活動布景，每當鏡頭拍東邊的方向，導演就叫我們坐到東邊的看台，發出呼喊大叫聲音，作出激昂加油的動作；要拍上面的看台，我們就坐到上面去；要拍西邊的方向，我們就坐到西邊去。電影裡面，看起來擠得滿滿的成千上百的觀眾，其實就是我們那些人移來移去。

在現場看到好多位耳熟能詳的大明星，真是當臨時演員的一大福利。尤其是看到女主角甄珍，她那時紅透半邊天，是超級偶像玉女 巨星，年輕人心目中美麗的女神，能夠看到大明星本人，滿足了不少的虛榮心。其中有一段戲，是甄珍坐在臨時演員的觀眾席中，她就坐在離我不遠的地方，在那個時代，能夠有機會和大明星如此近距離接觸，心中的悸動真是有如小鹿亂撞，興奮不已，足夠我後來向家人和朋友們大肆吹噓。

我們這些臨時演員，一共去拍了三天，這是一個很難得的人生經驗，居然有機會參加電影拍攝工作，除了賺些外快之外，還能夠近距離看到這麼多當紅的大明星。

在那個年代，台灣的經濟狀況仍然是非常窘困。我在念大學時，一直想辦法能夠兼差賺錢，貼補學費。我當過家教，在學校幫忙抄寫文案，替政府的稅捐處抄寫過稅單。

當過了第一次的臨時演員後，大致上了解了電影拍攝的流程，是一個很好的兼職機會。同學以後只要看到中影公司招募臨時演員時，就會通知我，只要沒有和課程衝突，我都去報名參加，多了一個副業，受益匪淺。