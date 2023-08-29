一九五七年九月出版的「越南僑生」雜誌封面，其中有聯合報頭版以及中央日報與英文郵報報導有關越南僑生來台之消息。左下小圖前排為作者與七姊。

六十六年前的八月二日，是中華民國 僑教歷史上極重要的一天，也是國立道南中學校友永難忘懷的一日。

「撤僑」是主權國家保護境外國民的重要行為，中華民國歷史上首次從海外撤僑接運行動，發生於一九五七年八月二日。這一天，中華民國政府派遣五架空軍C-四十六運輸機，自越南 西貢撤僑，接運兩百四十五名因反對越南政府實施「國籍法」，不願做「越南人」，誓言要做「中國人」的華僑青年學生回到台灣。

接著又於八月十一日，再派遣四架C-四十六，自西貢接運兩百餘名華僑青年學生回台，另外還有百餘名華僑青年學生自費搭乘國泰航空公司兩架包機返回台灣。此次撤僑專案，總共從西貢接運華僑青年學生五百三十二人回台升學，其中一百餘人為大學生，三百餘人為中學生。

中華民國政府教育部接著在台北縣蘆洲鄉觀音山下淡水河畔，設立國立道南中學，特別培植這一批越南僑生。「道南」校名源出宋朝大儒程顥目送得意弟子楊時學成辭別南歸時，有感而發的名言：「吾道南矣！」意旨期勉同學們學成後，要肩負將中華文化與儒家道統向南方、南洋、向海外、世界弘揚傳播的使命與責任。「吾道南矣」的母校校訓，一直謹記在我的心懷中。

「國立道南中學」創校緣起與越南政府排華法案「國籍法」有關。一九五五年代，越南約有華人 華僑一百多萬人，當時南越和北越已於一九五四年分割為不同政府的兩個國家；居住在越南北部人民與華僑大量南遷，南越華僑大都居住在南越首都西貢市，猶以華人區堤岸最多。由於華人華僑工作勤奮且通曉經商之道，苦幹實幹，因此在社會經濟與國民經濟境域都有相當成就和實力；西貢和堤岸有多所華人中小學和多間中文日報，居留在越南的華人華僑十分崇尚中華文化，自認自稱是中華民族炎黃子孫的中國人。

一九五五年十二月，越南吳廷炎政府頒布並於次年實施有排華性的「國籍法」，其特質可歸納為：強迫土生華僑直接取得越南國籍；以歧視性政策迫令華僑轉籍；改造華僑社會體系，俾使華僑社會轉化為華裔社會。當時越南華僑怨聲四起，華僑青年學生上街遊行示威，表示強烈反對，在台北的中華民國政府外交部亦出面干涉，但都沒有效果。

我還記得一九五七年八月二日清晨，我和愛瑜七姊來到西貢機場停機坪，準備登上五架撤僑專機中的第一架編號為「A」的空軍運輸機之扶梯時，回首望看見遠處來送機的人群中，年邁的父親和四哥與五哥正在揮手向我們送別，我似乎聽見父親正在高聲叮嚀著：「回到台灣後，要注重身體，勤力讀書，將來報答祖國！」我點頭又點頭，揮手再揮手回應回答父親的叮嚀，彎腰鞠躬，拜別父親和兄長，然後眼中含著淚水登上飛機。

往事依稀，當年往日情景如同昨日，六十六年前的八月二日這一天，是我最後一次看見父親的身影，也是我此生永難忘懷的一天！