雖然美其名殺蛇溪是牛稠溪上游的兩大重要支流之一，算是台灣屏東市的「重要水系」，不過充其量就是一條大排水溝而已。在梅雨季節雨過天晴，或是颱風來襲暴雨 過後，湍急的大水席捲所有的水中之物，凶猛的景象令人印象深刻。我們最喜歡在水位稍退後下溪「縱走」，因為那時的水質最佳，「味道」清新，水溫沁涼宜人，深諳水性的我們玩得最為盡興。

大排水溝中免不了有水草、垃圾和雜物，尤其彼時台灣民間尚有「死狗放水流，死貓掛樹頭」的惡習，我們看到這些「不祥物」都會彼此提醒，設法避開。

鄰居林家兄弟將他們院中一段派不上用場的排水溝「盲河段」圍堵，構築一條天然的露天養魚水道，所以偶爾要補充一些新成員；我們大伙手持小魚網，藉機撈捕一些大肚魚，小蝦等，放進他們的水桶中帶回飼養。我們偶爾也會在河道中釋放自個兒摺出的紙船，像是漂流比賽般，看誰的紙船在溪中存活最久、速度最快。

不過這數年的「溯溪」活動，在我們進入初中後完全停止，一則感覺排水溝中實在不夠衛生，再則可能大家都向升學 主義低頭，方才改變了想法。至於我仍懷揣著我的溯溪夢，只是恢復成先前的「紙上談兵」，改為純粹閱讀罷了！如今拜網路科技之賜，佐以無人空拍機零死角的高空攝影技術，在YouTube上可以直接收看關於溪河的電視節目或短片。尤其從長江最上游的青藏高原冰川 開始的滴滴涓流，繼而匯聚成沱沱河，再形成同為源流段的通天河，又轉變成湍急的上游金沙江，經六千公里旅程注入到東海的長江影片，讓我坐在電腦屏幕前，就得以直接觀賞著世界第三長河的壯闊，充分滿足了我「溯溪」未竟的壯志豪情。

近聞屏東縣政府將原台灣糖業公司所屬的屏東糖廠和屏東紙漿廠閒置多年的廠房，重新開發為屏東縣民公園，且在當局行銷推廣策略上，主打親水公園和水岸生態保育的主題。殊不知，這個公園正位於當年我們小伙伴們「水中巡行轄區」的北岸上，回憶起近半世紀之前忝為「小小水中巡警」的童稚活動，不免使我深覺「與有榮焉」之感！