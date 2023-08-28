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童年溯溪樂(上)

劉良昇

古話云：「仁者樂山，智者樂水」，我雖不智，卻與水結緣，山與水間，獨鍾水系。

小學時和父親一同閱讀「錦繡中華彩色珍本」，看到本國地理教材和課本中所提及的長江、黃河、珠江等相片躍然紙上，異常激動。而那一陣子酷愛登山的父親，還訂閱了「戶外生活雜誌」、「野外」等月刊，書中山友們投稿講述自身溯溪的故事，更讓我神往。

我依稀記得那些作者們從台灣新北市烏來區，循淡水河上游之一的南勢溪，攀爬到源流處的松蘿湖紮營休憩，或從同一水系的北勢溪上溯翻越分水嶺，從基隆河源頭切出，再由平溪區那端下山的壯舉；尚有山友們沿著台中市大甲溪河谷往上直攻台灣百岳中央尖山的歷程等……。雜誌中除了憑藉翔實的文字敘述，使得溯溪情節躍然紙上外，尚配以精美的照片，那些參天巨樹的原始森林、高峭的山巒和險峻的溪谷，在雲霧迷濛中凸顯出朦朧的神祕影像，仍歷歷在目。

小時候我成長於南台灣的屏東市。屏東市作為屏東縣的縣治所在，正位居台灣島第二大水系高屏溪的東岸，而自北向南的兩條大排水溝萬年溪和殺蛇溪，正貫穿了屏東市區，在南郊匯聚成牛稠溪，最終注入了高屏溪中。

萬年溪在市中心鬧區間穿梭，故在地名聲響亮，由於市區經濟發展之故，畜牧和工業用水的排放不當，造成水質經年惡化，終年有異味散出，素有「萬年臭」之惡名。至於殺蛇溪，位置靠近東郊，離我們家不過三百來米，且該段河道經過屏東農專和屏東師專的校園，和附近農田一帶，水質相對較佳許多。

自從一九七三年經濟部展開了屏東工業區的規畫後，有關當局將離我家不遠處的農田和甘蔗園鏟平，開始鋪設工業區內的柏油馬路並修築路燈，好引資招商吸引工廠廠房進駐。流經該處且雜草叢生的殺蛇溪兩岸的邊坡，也代之以石塊混凝土的永久性邊牆，早先狹窄的河道被整治為寬約二十米的水道。

我們村內小學階段的男孩們，常常會成群結黨，從殺蛇溪的邊牆頂端，徑直跳到主行水道側邊的軟土上，然後就開始了我們在河道內小小的「溯溪」之旅；從我們固定的入水起始點開始，上下各三公里許的溪床，就是我們的「水中巡行」範圍。

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