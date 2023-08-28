上世紀七○年代初，我和妻子兩人的工資還不到七十塊，連同三個兒子全家五口，日子過的有些拮据。除每月給孩子們買一本少年讀物外，再就沒有什麼零花錢給他們了，若他們看到喜歡的東西，想買就要靠自己創收。

常言道：「狗有狗路，貓有貓道。」孩子們有孩子們的智能和辦法。夜幕剛剛降臨，大兒子就領著弟弟，拿著手電筒，到大院裡的法國梧桐樹下去照幼蟬褪下的皮，一個夏天甚至能撿到兩、三百個呢！拿到中藥鋪或收購站去賣，馬上就能兌換成兩、三塊錢。

他們見同學家有養蓖麻蠶的，也學著養，秋後賣繭子，也能賣到一、兩塊錢。這些錢都屬他們自己所有，大都用於買小人書、鉛筆、橡皮之類的小文具，和糖果、冰棍等小食物花銷了。

那時候許多家庭都興養兔子，我們家也不例外。孩子們本來就有喜歡小動物的天性，他們從餵養兔子中得到了許多樂趣。放學後放下書包，就去滿院子裡拔草，當起兔子的「炊事員」，餵飽了還要從窩裡抓出來玩一會兒，玩夠了再把牠送回窩裡。從春天一直餵到春節前，兔子長得又肥又大，這時候就要送到收購站去賣了。

年底前賣兔子的收入，專款專用，由大兒子去買過年的鞭炮。他帶著養了大半年的一隻兔子，到收購站賣了五塊錢，興致勃勃地往家走。途中恰巧遇到了鄰居家的小男孩，小男孩問他出來幹嘛，他說：「去收購站賣了隻兔子，今年行市好，一隻賣了五塊錢。」兩人奔著脖子摟著腰邊走邊說，不一會兒就到家了。

到家後，妻子問兒子：「兔子賣了多少錢啊？」兒子邊說著：「五塊錢。」邊摸口袋。上衣和褲子的幾個口袋全摸了，錢沒了！此時鄰居的小孩過來說：「肯定是掉在路上了，我和你快回去找吧，去晚了就找不到了！」他倆回去找了一路，什麼也沒有找到。妻子對兒子說：「這下好，錢丟了，也甭買過年的鞭炮了。」

兒子聽媽媽說過年不買鞭炮了，非常失望，自言自語地說：「真倒楣，在採購站人家明明給了我一張五塊的新幣，我摺疊好裝進褲袋裡了，怎麼就會沒有了呢？肯定是鄰居那個小男孩，在回家路上邊走邊和我搭訕，不知不覺就把我的錢摸去了，還佯裝好人幫我回去找呢！我這就找他問問去。」

小男孩被問時，面不改色，矢口否認。兒子感到無可奈何，心想過年要有鞭炮放，只好上大集去撿拾了。次日他到集市上，只見人山人海，摩肩接踵；賣鞭炮的攤位鱗次櫛比，各家爭相點燃鞭炮吸引顧客，許多半大孩子則爭相撿拾未燃之鞭炮。

兒子眼明手快抓住了一個不小的炮仗，還未待他處理，瞬間在手中爆響，手掌被炸出了一道口子，血肉糢糊，鮮血頻滴。幸好他的一位同學在場，把他送回家去，我見狀立即帶他去醫院上藥包紮，去得及時沒發生感染。小男孩得知後於心不忍，主動和他家長帶上他摸去的那五塊錢，到我家賠禮道歉。

光陰似箭，日月如梭，五十多年過去了，因多次搬家，不知小男孩的現狀。因撿拾鞭炮「掛彩」的大兒子，手掌未留下疤痕，今年也到退休 年齡了。