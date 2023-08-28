作者祖父全家福，右三為祖父，右二為父親。

我的祖先來自福建泉州府的安溪，他們在乾隆年間，跨越俗稱「黑水溝」的台灣海峽，來到竹北屯墾。開代祖盛豸公經營船運，曾以一念之仁，救了大海盜的後代，獲贈「海盜旗」，因而事業大發，富甲新竹。今日坐落在新竹市西大路及經國路上的祭祀公業大樓「吳金興」與「吳合興」，即為當年經營的商號。

我的公公（祖父）吳葆榮，字廷湖，是吳氏來台的第七代子孫。出生於民國前三十三年（光緒年間），卒於民國四十三年（一九五四年），一生歷經三個不同的年代：滿清、日治、民國。

因承祖蔭，有大片的土地出租，不愁衣穿食用，公公遂成為道地的讀書人，畢生談今說古，琴棋書畫，遺留下不少的墨寶書畫，村人都稱他為「吳舍」。

祖先雖是巨富，但到公公那一代，經濟已大不如昔。「崙仔吳」的中落，肇始於公公兄長開碾米廠經營不善，終至變賣田產給北門的李家。據上輩人說，公伯開碾米廠時，夥計們常在米袋內藏白米，上鋪米糠，號稱帶米糠回家餵雞鴨，其實是偷帶白米到外面出售。有如此「偷天換日」的夥計，碾米廠焉能不倒？

公公生有四男四女，俗話說：「瘦了的駱駝比馬大」，公公雖是「沒落世家」，但「龍交龍、鳳交鳳」，女兒都嫁入新竹名門，如鄭家進士門、來台墾殖王世傑之後等；四個兒子都念過私塾，讀書識字。在我的記憶中，許多不識字的鄰居朋友，常來找父親代筆寫信。

當值日據時代，父輩們需要找工作糊口，大伯父當郵差；二伯父及四叔從商，但均早逝；父親是老三，在東門「福春米店」當夥計。

記憶中，祖父經年穿著長衫馬褂，拿著拐杖。除了和善可親，令人敬愛之外，他本人心懷慈悲，與世無爭，常資助親戚朋友。由於祖母過世較早，祖父的起居飲食要三個兒媳輪流照應，所以每個月有十天到我們家開伙。父母對他老人家很孝順，平時全家三餐吃稀飯，但祖父來開伙那十天，每餐都能吃到白米飯菜。秋天時節，父親陪著他喝黃酒，吃螃蟹。

父親好杯中物，有一次母親向祖父告狀，公公正在氣頭上，正好父親買了他最喜歡吃的花生回家，他老人家一邊吃一邊罵，四十多歲的父親當著子女面前，跪著讓祖父指指點點。這種「父嚴母慈」的家庭教育 ，如果不是親身體驗，就不能了解「孝道」的箇中含義。

我小學六年都是「全勤」，只有在四年級時請過一天假，參加祖父的葬禮。在崙仔，祖父被尊為阿舍，所以葬禮非常繁瑣。死後需停棺在大廳七七四十九天，才能下葬。這段期間，子女、媳婦、孫輩要每餐祭拜哭嚎，一天三次。

停棺在祖廟大堂期間，除了找和尚尼姑來超渡，還要請道士來念經。大廳壁上掛著很多幅地獄圖，圖上畫著陽間作惡者，死後要「過刀山、下油鍋」，進「十八層地獄」；生前行善者，則可走過「奈何橋」，去接受閻羅王與「陰陽司公」的審判。這些判官依照死者生前的所作所為，加以定罪或褒獎。被定罪者，來世轉生為豬狗；被褒獎者，來世轉生為公卿，享受榮華富貴。在生死輪迴這一觀點上，佛道似乎非常相似。

出殯時，前有現代樂隊吹打，後有和尚、道士念經，送終的行列長達數里，所有近親、家人，要跟到客雅山上的墓地行下葬禮。葬禮回家後，連續幾天晚上，在大廳演師公戲，如「目蓮救母」等。之後，要選擇吉日燒紙屋、紙錢，其中有紙做的汽車洋房及女僕。我們子孫輩相信，將紙屋、紙錢、紙車、紙人燒成灰，祖父便可繼續在陰間當員外享用。

祖父的死象徵著農業社會的結束，台灣正轉型為工業社會，子女家人個個忙碌，這種奢華繁瑣的葬禮很難延續。如今的葬禮，大都是在殯儀館舉行，簡單肅穆，行禮如儀，不失「慎終追遠」之道。