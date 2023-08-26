「小時候......冬天臘梅花啊，夏天石榴花……，」耳邊繚繞著武漢 演員王凱淺唱低吟的「漢陽門花園」，熟悉的鄉音娓娓道來，熱淚盈眶的我遏制不住地懷念起故鄉武漢。

客居海外多年，「故鄉」二字是我無法言說的思念之痛：巍峨雄壯的黃鶴樓，碧波蕩漾的長江和漢江，搖曳著五彩斑斕荷花的東湖，飛架南北的武漢長江大橋，有著東西方各種建築風格的租界，橫穿長江海底的過江地鐵 ，古老繁華的江漢路步行街，還有數不清的武漢特色美食：熱乾麵、豆皮、糊米酒、油香、麵窩、鴨脖子。

最是記得武漢夜晚的竹床陣，小時候在家門口的梧桐樹下，星光閃爍，微風習習，聽老奶奶講鬼故事。那時候武漢還沒有空調電風扇，夏天的一大風景就是馬路兩邊的竹床陣。趕在天黑下來之前，家家戶戶就開始在門口潑冷水降塵，然後扛出竹床，用濕毛巾仔細擦乾淨，再拿出四根竹竿在竹床的四個角邊插進土裡固定，接著一個長方形的蚊帳就架好了。

這時候，鄰里各張床上都已經睡上了大人小孩，人手一把芭蕉扇，慢悠悠地搧著風，有人嘎崩嘎崩地在蚊帳裡嗑著瓜子，螢火蟲也在蚊帳外忽隱忽現地飄飛，天上的星星也一閃一閃地俯瞰著大地上的竹床陣。大人們聊著街坊鄰里的各種新鮮事，聊著聊著就進入了講鬼故事的階段，小孩子們嚇得直往大人懷裡鑽，也就慢慢進入了打妖怪的夢鄉。

武漢的一大地理特色，就是長江和漢江穿城而過，兩條江把武漢分成漢口、漢陽和武昌三個鎮。從前過江都靠輪渡，每天上下班高峰時期，輪渡碼頭最是熱鬧，滿是跨江上班的人們。甚至於年輕人談朋友，第一句話總是要問：你是漢口、漢陽還是武昌的？好多家長的老觀念就是子女不談過江的朋友。

而最最熱鬧的是夏天傍晚的長江邊，江面上黑壓壓一片都是晃動的人頭，江城的孩子們水裡泡大，從小就能在長江裡「趕浪」了。就是當一艘大船從江裡開過去時，小孩子們一窩蜂地跟著船後面那個浪花往前游，比誰跟游得最遠，嘰嘰喳喳的好熱鬧；岸邊守著衣服的家長們，也此起彼伏地喊著各自孩子的小名：別去別去，回來回來！

武漢是有著三千五百年歷史的文化名城，如今一千六百萬人生息繁衍在這塊熱土。其風土人情總是跟兩江三鎮緊緊相連，逢年過節拜年走親戚，人們相互會說，我去漢陽走親戚，我去武昌看父母，我去漢口拜年。幾乎每個武漢人家庭，都與三鎮有相互牽連的血脈關係，正是這種兩江三鎮的格局，使親情血脈連成了一個大武漢。

外地人來武漢必遊的一大奇觀，就是在長江和漢江的交匯處漢口的龍王廟，濁黃的長江水和碧綠的漢江水，刀切似的分明，一眼看過去就像打開一本書，左邊是黃色紙，右邊是綠色紙；長江水奔騰湧流，而漢江水平靜溫和，長江水就像粗狂豪放的西北漢子，而漢江水像溫婉典雅的江南美女。龍王廟是龜身龍頭，托起兩江水府，三鎮福地。

古人云「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」。身在海外。但我時常在網上搜索武漢的信息，故鄉的每一個變化都緊緊牽連著遊子的心。腦海裡總是繚繞那「漢腔」味十足的鄉音：鬧眼子就是瞎胡鬧，搓蝦子等於打工，起了簍子是賺了大錢，麻腦殼是人民幣，拐子是哥哥……。

早嘗戶部巷，夜吃吉慶街，說的是兩個武漢有名的美食打卡地點，而我最情有獨鍾的是遍布三鎮的熱乾麵。今年我回到闊別三年的武漢，第二天我就迫不及待地跟家人說，今天只吃熱乾麵。無奈起床晚了一點，我們開著車尋遍了漢口的大街小巷，因為過了早餐時間沒吃到，我一天都悶悶不樂的。

第二天天沒亮我就起床，終於吃到了久違的熱乾麵。武漢的熱乾麵是貨真價實的價廉物美，每碗熱乾麵武漢市政府統一定價五元人民幣，另有二十多樣免費佐料擺一溜：小蔥、香菜、辣醬、芝麻醬、酸豆角、醋黃豆、大頭菜、榨菜丁……，任客人隨便加料。最絕的，凡是賣熱乾麵攤位都配有大桶的免費豆漿，有的客人一口氣喝好幾杯，管飽。武漢人的豪爽大器可見一斑。

不能再往下寫了，我情不自禁地想再吃一口香辣爽口的熱乾麵，再喝一杯微甜的豆漿……嗯，故鄉的味道，能不讓我懷念麼！