我們那裡，黃土深厚，土地肥沃，很適合植物生長，樹棵棵拔地而起，長得鬱鬱蔥蔥，尤其村南頭那棵大槐樹，粗壯、高大、古老，輪廓雋美。大槐樹的主幹有好幾米高，樹徑有多粗不知道，我們十二、三歲孩子五個人才能勉強抱住；樹枝的輪廓有多大，不好測量，它像一把大傘，把一個打麥場全遮住了還不夠。

我從記事到離開家的十幾年裡，除了冬天外，我們一群孩子幾乎天天在大槐樹底下玩，動不動就去抱抱它。我們也常聽到村裡的老人議論那棵大槐樹的歷史，和它給村裡帶來的福音。這棵大槐樹太恆久了，究竟是哪一代祖宗栽的，村裡的老人眾說紛紜。不過多數老人說，這棵大槐樹與最初建這個村有關。

我們村叫張莊村，村南邊離大槐樹不遠，也就是幾十步遠，有一個碑樓。石碑上寫滿了字，風颳雨淋，加上人們常觸摸，字跡很模糊。我上初中一年級的時候，已經認識很多字了，我仔細地看、一遍一遍地看，此碑寫著張莊村老祖宗是明朝宣宗（朱瞻基）年間，從山西洪洞縣遷移來的。石碑上還記載著老祖宗拉家帶口，牽著牲口，推著獨輪車，千里迢迢，風餐露宿，一路顛簸，跋山涉水，走了二十多天，老老少少才到達新住址。碑文記錄了老祖宗搬遷的辛酸史。

據史料記載，北宋、元、明三朝時期，河南 連年戰爭，一代代青壯年戰死沙場，真是「年年戰骨埋荒外，老夫流離失所無家還 」的淒慘景象。人口驟減，土地荒蕪，百里不見炊煙。明朝政局穩定下來後，政府先後把人口相對多的地方向河南各地遷移，我們村和周圍好幾個村的人，一說起來，不約而同都是從洪洞縣遷來的。

老人一代一代傳下來，說老祖宗在山西洪洞縣住的也是張莊村，村邊有一棵大槐樹，整村搬到河南現在這個地方，還叫張莊村。老人常順口說，我們老祖宗是從洪洞縣大槐樹遷來的。他們搬到新地方的第一件事，就是仿照洪洞縣老家，在新村南邊栽下一棵槐樹，讓子孫看到這棵槐樹就想起洪洞縣老家，觸景生情，寄托思念；接著又建了一個碑樓，把老祖宗搬遷的辛酸史鐫刻其上。