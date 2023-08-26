手裡搖著把芭蕉扇（見圖），上身穿件洗得發黃的白色跨欄背心，下面配條鬆鬆垮垮的齊頭大褲衩子，腳上趿拉雙塌了鞋梆子的千層底布鞋，上了歲數的眼眉前兒還架付老花鏡，藉著街燈的昏暗的路燈殺象棋；若是遇上了輸急了的主兒，揮起手裡大芭蕉扇拍地一聲拍亂棋盤上的棋子，然後，悻悻而去……。北京 的男人們，人過中年，在穿著打扮方面就完全不求好了，一副邋裡邋遢的樣子，這樣的情形到了夏天晚上納涼的時候，尤為明顯。

四、五十年前，空調電扇還沒有普及，再加那時北京人的居住條件差，家裡的孩子也多，基本上都是一大家子五、六口人都擠在狹窄侷促、只有十來平米的房間裡過日子。要是在其他時節，人還可以躲在自己睡覺的地方貓著去，但到了夏季，憋屈的屋裡悶熱得像蒸籠似的根本待不住。因此，潦草地扒拉口晚飯後，家裡的男人就會抄起把芭蕉扇往街上跑。

絹絲繡面的小團扇女性化十足，是大姑娘家小媳婦的閨中用品。能嘩哩嘩哩地折起又打開的折扇，在那時候，被出沒於街頭巷尾沒個正行的混混兒們給玩壞了；這些人成天晃來晃去地得瑟著，還會揮著折扇像拿根指揮棒似地，東家長西家短指指點點，不用的時候，更是把折扇插進後脖領子中，炸起膀子，一副愛誰誰的蠻橫揍性，平頭老百姓對這玩意只有敬而遠之的分了。用蒲棒葉等植物的葉子編織的蒲扇，雖說做工精細，問題是勾邊塗彩花了胡哨的蒲扇不結實，尤其是扇子把與扇子面的連接處，用力扇不了多少回就斷了。

芭蕉扇就完全不一樣了，可以說它是件自然天成之物。只要將一整片芭蕉樹葉子劈下來，去掉其上參差不齊的裙邊，裁剪成個碩大的楊樹葉子的形狀，再用條普通的棉布給裁剪處包個邊，一把芭蕉扇就做成了。芭蕉樹葉結實莖桿成了握扇子的手柄，而其寬大的葉面很自然地就當了扇子面。

那年頭，芭蕉扇是北京人消暑度夏的必備之物，誰家都會備上三兩把。芭蕉扇的用途也不僅限於驅熱扇風，用它來拍螞蟻趕蚊蠅也十分地順手。後背癢癢了，伸手搆不著，一時半會找不到癢癢撓，心急火燎之際就用閒著的另一隻手抓起芭蕉扇的扇面，芭蕉扇長長的手柄就發揮成了癢癢撓的功能。

當然前文所述的用芭蕉扇來攪局的事，也時有發生。芭蕉扇個頭雖大，手柄也長，但輕巧結實，還帶有天然的彎曲，放在手裡嫌礙事的時候，可以往後腰的褲帶上一插，它就服服貼貼地待在那裡，背後像多個椅子背兒般的舒坦。

「我坐在城樓觀山景，耳聽得城外亂紛紛……」，夜深了，天氣也隨之涼快下來，撲打撲打地搖著芭蕉扇的北京大老爺們，精氣神好像又回來了。這時，常常有人會情不自禁地唱起京劇 「空城計」來，全然忘記了人家諸葛孔明丞相手裡搖的是把精緻的鵝毛扇。