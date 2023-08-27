「阿木林」坐長途巴士

「阿木林」 是滬語，對傻乎乎不夠聰明之人的戲稱。初到美國時，我就像一個阿木林，坐長途巴士以致坐迷了路。當然都是見識不廣再加不懂英文的原因。

雖機會不多，但在中國時也頗坐過幾次長途汽車，自己固然沒坐錯車、下錯站，沿途也從沒聽到過別人坐錯車、下錯站的經歷。原因是，國內長途汽車，不論目的地有多遠，都可一車到底，不必中途轉車。美國卻不是，所以阿木林就出洋相了。

剛到美國時，我落腳在密西根的大急流鎮（Big Rapids），後來離婚的丈夫在那裡開有一家中餐館。三個月後他開車送我去芝加哥 ，到那裡的教堂學免費英語。大急流鎮華人很少，所以不像大城市的教堂、圖書館，新移民有地方免費學英文。臨走，他特意開車帶我去看長途汽車站，說我以後回去，可坐長途汽車，那裡即是終點站。

在芝加哥租房住下。有時上Downtown，就跟著同樓內的留學生 去坐附近伊利諾斯理工學院的校車，倒是沒鬧過笑話。因為我混在留學生群中，倒也頗像一個留學生，校車司機從未將我從中擇出，不允許上車。住了幾個月，丈夫來電話讓我回去「探親」住幾天，教堂學英文也無須請假，就買了長途巴士票子回去。

上車後，才知司機同時也是收票員。開車後，他在擴音器中說了一大串，我讀了幾個月免費英文，仍舊一句也聽不懂。但我會認字，拼得出大急流鎮的英文Big Rapids，也還記住了那裡長途巴士站頭的外觀樣子。

巴士上午九點多鐘始發後，我睏了打瞌睡，醒了賞風景，很是輕鬆自在。車子一路開去，照例有人上車，也有人下車。下午兩點後，我知道離大急流鎮不太遠了，所以每到一個大點的站，我都注意辨認是否為大急流鎮的長途巴士站都不是，我就放心一路坐下去。

誰知道，黃昏時到了終點站，連我在內剩不到幾個人，都下車了，我也只好疑疑惑惑跟著下車。下去一認，竟然不是大急流鎮，而是州府蘭辛市（Lansing）。

這下我慌了，茶壺倒餃子，有嘴說不成句，像個啞巴。連比帶畫加「Excuse me」，告訴司機我去的地方是Big Rapids。美國的司機真是好，馬上明白我坐錯了車，也是連說帶比畫，問我要家裡電話。我給了餐館的電話，因為黃昏時丈夫一定在餐館。也不要我付電話費，那個司機就一個長途打過去。

丈夫接的電話，聽了司機的解釋後，司機把話筒給了我。丈夫告訴我，我應該在前面Grand Rapids （大急流城）站換乘另外一輛長途巴士，才能到達大急流鎮。現在，我得在蘭辛等三個小時左右，然後乘另一輛開往大急流城的巴士，因為蘭辛沒有直達大急流鎮的車。屆時蘭辛站有工作人員帶我上車，他再在那裡接我。撂下電話，那個好心的司機開著他的車走了。

三小時後，蘭辛站果然有個工作人員帶我上車，讓我免費坐到大急流城。到達時已是半夜，丈夫早已經自己開車來等在那裡。住了一宿旅館，第二天才回到大急流鎮。

阿木林這才知道，美國的長途巴士如同火車、飛機，有時也要轉乘才能到達目的地。而美國巴士的司機，比起國內的汽車司機，那熱誠的態度真是好得太多了！而且，錯過了站頭，再坐回頭車，中國也絕無免費之理，得再買票，憑票才能上車。

次年我移居紐約，不曾想我倒當過一次去外州打工的領路人。

那時我英文仍舊不靈光，只能在飯店當Bus girl，而且還總是被炒魷魚。一次我又去法拉盛職業介紹所尋工作，職業介紹所就介紹我去新州一個很遠的小鎮外賣店當收銀，雖然我並沒有收銀經驗。那家小介紹所就老闆自己，他為我壯膽說，外州要求低，一旦錄用，外賣店老闆會教我的。

但去那裡，要到時代廣場先坐火車，再換乘當地巴士坐幾站路。介紹所老闆為我寫好路線，並要求我帶一位炒鍋同去，因為炒鍋是福建人，一句英文也不會講，所以與我搭伴同去。

有過上次的出洋相的經歷，我膽子已大多了，而且英文也已有所進步，於是就帶著那個炒鍋出發了。坐七號地鐵 到底下來後，找到火車站，買了火車票，就進站。去往各方向的火車很多，我把車票上開往的方向給人看，找到該乘的火車。下車後再問人，反正發音不好也不怕，我早把問題寫在紙上了，所以一路順利找到那家外賣店。

可是我只在那家開在購物中心裡的外賣店玩了一天的收銀機。因為外賣店老闆說，他的生意不忙，收銀的工作他自己就幹得過來，我又被炒了魷魚。

第二天早晨我原路返回紐約，問介紹所退回了我的介紹費。我懷疑介紹所真正要介紹出去的只是炒鍋，但炒鍋不懂英文，寸步難行，介紹所老闆才靈機一動，要我帶路前往。不過我也沒吃虧，拿到一天的工資，還積累了走南闖北的經驗，阿木林從此不再是阿木林了。