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同窗情誼

小凡

那天看到了四十多年前同學們的舊照片（見圖），樣貌感覺多麼親切，照片中十六、七歲時青澀稚嫩的同學，現在都踏入花甲之年。

我離開廣州移居美國三十多年了，人老了都是思念往事，想起同學之間互相幫助做家務，過春節期間你去我家包油角，我到你家幫忙，一派喜氣洋洋與歡聲笑語。懷念從前那些簡單樸素的生活。

照片裡有一位美麗聰明、心靈手巧的女同學，鉤織出像彩霞一樣的絢麗窗簾送給我，旁人都羨慕，到現在我也銘記於心。照片裡我還穿上一身戎裝，同大多數男孩子一樣，喜歡做英雄人物；現在看到這照片，那時我這黃毛小子穿上這軍官服顯得多麼不協調，就像稚氣未脫的娃娃兵。這軍服是同學的父親參軍轉業留下的，我如獲至寶穿上拍下這張照片，在同學面前來耀武揚威一番。

同學們畢業後各人四處奔波，幸運的我爭取到廣州當時最好的高級酒店工作，坐落在流花湖畔。初到一個富麗堂皇、美輪美奐酒店工作，認識很多新同事，重心完全轉移在學習酒店業務技能上，慢慢就疏遠了同學，所以四十多年來大家再也沒有見過面。

那個年代同學之間聯繫方式，以串門或郵寄信件往來，不似現今發達通訊方式聯絡，有了微信又把大家拉到一起來。轉眼之間過了四十多年了，真令人唏噓感歎，真是光陰似箭、日月如梭，第二個甲子年又開始在路上奔馳，希望載著同學們健康、幸福、快樂，繼續前行。

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