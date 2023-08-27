當我看到這棵大槐樹的時候，它已經經歷了八百多個春秋了。這棵槐樹為什麼能長得如此雄偉高大、樹齡恆久，除上蒼護佑，就是村民的呵護。栽了這棵槐樹後，為使幼樹長成參天大樹，村長制定了公約，村民輪流護理好這棵樹。公約刻在一塊柏木板上，掛在村裡主街的地方，規定旱時澆水，颳風時預防折斷，看護好孩子不要傷害它……。

每年農曆新年或大豊收，村長領全村人來，擺上白麵饃饃、紅棗、花生、黑桃、柿餅等貢品，點燃一簇香，大人向這棵槐樹作揖，小孩磕頭，然後村長領村民祭拜這棵槐樹護佑風調雨順，老少平安，人丁興旺……，這習俗一直延續下來，我小的時候還年年春節參加這種祭祀。這棵槐樹已經成為村民的保護神和張莊村的標誌，十里八村都知道張莊村南頭有一棵大槐樹。

這棵大槐樹雖然已經蒼老，仍是全村的福。一年四季，喜鵲常落枝頭鳴叫，還在槐樹上築巢，生兒育女。老人認為喜鵲是吉祥鳥，甚至把牠視為金鳳凰，只要喜鵲落枝頭，老人就會說：「要有好事了 」。從我記事起，大人就教訓孩子們，要保護喜鵲，絕不要用彈弓打牠或驚擾牠。其他鳥類也棲息在大槐樹上，春天來了，牠們在大槐樹上空盤旋翱翔，築巢繁衍，這些都預示張莊村平安、興旺。

每到夏天，老槐樹枝葉茂密，宛如一把大的遮陽傘，全村男女老幼都喜歡來樹下乘涼。老人嘮家常，誰家女孩要出嫁了，誰家兒子要結婚了，誰家又添了一個大胖小子等，說得津津樂道；我們孩子們在樹底下跳繩、踢毽子、數鳥窩，或追逐嬉戲。三伏天熱辣辣的，一到晚上大家都拿一條蓆子、一把扇子和一個小枕頭，躺在樹下乘涼、嘮嗑、小憩或睡覺，享受大槐樹的庇蔭。

從我記事到離開家的近二十年裡，村方圓五、六里範圍內的一草一木無不熟悉，但最熟悉的還是村南頭的那棵大槐樹。樹下面的大麥場就是我們孩子們的遊樂場，除颳風下雨、嚴寒冰雪，我們都在那裡玩，摟樹徑、丈量樹蔭大小，數樹上有幾種鳥等……。確切地說，大槐樹是看著我們這些孩子長大的。我參軍時，又專門來緬懷一下大槐樹和它惜別。

我每次往家寫信，總要問及村南頭的那棵大槐樹，回信也總是說：「還是你走時那樣，庇護 著全村平安。」我很欣慰。可是一九五九年秋我回家探親，發現那棵大槐樹沒有了，連樹墩都不見了。我問及父母，他們說：「去年大煉鋼鐵時把它鋸了，村裡許多人，特別是老人含著淚說：大槐樹是神樹啊，不能鋸呀！ 」不顧村民怎樣懇求，八百多年古樹，硬是給鋸了！

一九七八年我又回老家，發現碑樓也沒有了，父母說文革中破「四舊 」，紅衛兵給推倒了。張莊村的歷史見證物已蕩然無存，從我們兒女這一代人開始，他們再看不到張莊村歷史的一點遺物了。我心裡很難受。

那棵大槐樹被伐已經幾十年了，但是它的粗壯古樸、老祖宗親手所栽，幾百年來護佑張莊村子子孫孫，一直在我腦海裡回蕩，我要記住鄉愁。