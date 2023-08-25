作者母親年輕時的照片。

四十年前離開生長的地方，三箱行李，加一個襁褓中的女兒，這就是所有的家當，身邊沒有帶一張照片，每當回憶出現，都只是腦海裡的片段景象。這些年往返兩岸，也不曾仔細翻閱舊時照片，總想著，照片會一直擺在那裡，不會丟失的。

今年媽媽仙逝，在整理遺物時豁然醒覺，以後再也看不到這些照片了！拾掇一些，用紙袋裝好，放入行李箱。所選的部分是爸媽的照片，記憶中的媽媽年輕時非常漂亮，每回陪媽媽到公司去接爸爸，公司的同事總是說「大美人來了！」從小也討厭跟媽媽出去，每次都會有人說：「你這麼漂亮，怎麼女兒長得不像你？」

照片中呈現十多歲時青澀的少女，二十歲初做母親的媽媽……，一直到近年已經發福、行動不自如的媽媽，而如今這個媽媽再也不能對我們殷殷勸導或大聲斥責。

紙袋中還有由小到大，每一個階段的我，很多六十多年前襁褓中被祖父母摟在胸前的我，被姑姑、叔叔帶去郊遊的我，教弟妹功課的我，參加學校表演的我，在爸爸、媽媽結婚紀念日留下全家福的我……，每張照片陳列著都是我的成長過程，開心的、傷感的、紀念的……，好像一本私人日記躍過眼前，記載著過往歲月。

回到家裡，我又挑了一些美國生活照片，做成檔案，告訴女兒，有一天，她會需要為媽媽準備告別式，媽媽最珍貴的過去就在這檔案之中。瞬間，女兒紅了眼睛，低下頭，接過這個檔案。