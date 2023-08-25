第四天，明知不可為而為、沒希望，仍抱著奢望去烏衣巷尋找祖父曾祖父乃至溯洄的祖先們的陳跡。

當我踏進時，頓感它瀰漫著歷史滄桑的味道，一步一踱地東張西望，彷彿戶戶都是我王家。我突然想起王導，一時腦海浮起劉禹錫的詩：「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」

此行只剩下三天了，不禁聯翩想起美國著名盲人女作家海倫凱勒的「Three days to see」，我勢必窮一己之體能，窮一己之拙見去讀城、訪古和懷舊。

第一個重點是中山陵，面對孫中山塑像，思潮起伏，心忖如果他地下有知，對於當前國家的如此分裂，應是極不樂見的。第二個重點，是「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，它位於江東門的集體屠殺遺址和遇難者叢葬地。當我走到刻滿遇難者姓名的「哭牆」時，我難過地掉下淚，因他們都是我的同胞同鄉，甚或還有我家的親友和鄰居。

來到白骨無數的「萬人坑」，我更加難過和痛苦。尤其展館裡，參觀的人雖多，但卻很靜謐，因為大家不忍打擾先輩們的安寧；然而就在這肅穆的空間裡，每隔十二秒，就有一清脆而且沉悶的水滴聲，從一個角落傳來，它象徵著大屠殺的現場，依據統計，平均每隔十二秒就有一人被殺。這時，我心如刀割，整個人都快崩潰了。

第三：夜遊夫子廟。我首先去到它左側的長樂路，追溯祖父王春和的輝煌史，清末民初時，他在那兒開有兩爿火紅大店，一為王春和炒貨店，一為王春和板鴨店。隨後就去中國古代最大科舉考場江南貢院參觀，末了，坐上一葉畫舫，暢遊極具槳聲燈影的秦淮河。因為同是一個煙月的晚上，令我想起杜牧的「泊秦淮」：「煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。」

原本濯濯的雨花台，我童年的樂園 ，如今卻已綠蔭密茂，教我無法重溫往昔撿石子的舊夢，雖然崗麓有一「雨花石博物館 」，只可惜那些林林總總光艷奪目的小石頭，都是採自南京的六合區橫粱鎮。最後，我敗興地離開。

至於有我足跡的燕子磯、莫愁湖、清凉山、中華門城頭，以及熱鬧非凡的新街口，都在我最後的衝刺下，一一蜻蜓點水。

在這趟苦旅當中，我也不忘「黃蓮樹下彈琴」，遍吃南京的美食。其中最為刺激的是旺雞蛋 ，我是坐在路邊一個小煤爐旁，閉著眼睛先吸後吞的。至於最為貼心的，要數童年纏著母親要的洋糖熱粽子、甜點金剛霽、小麻酥和蜜汁欲滴的烤山芋。

在離開故鄉的前個傍晚，我提著一籃水果，去養德村向緊鄰陳婆婆辭行。告別後不及片刻，我又折返，含著淚蹲在我家僅存的一點土地上，抓一小瓶土壤以作紀念。沒想到剛一起身，被身後的老婆婆一摟入懷：「孩子，別傷心！別難過！」但我終究還是像黃河缺了堤，依在她肩頭痛哭失聲。